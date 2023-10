Guerra en Israel: quiénes son la madre e hija liberadas por Hamás

Judith Raanan y su hija Natalie Raanan, las rehenes liberadas este viernes por el grupo terrorista Hamas, estaban en Israel por un cumpleaños 85 de un familiar y la temporada de festividades judías.

Sus familiares habían perdido novedades sobre ellas, luego de que Hamas lanzó el ataque, por lo que consideraron la posibilidad de que fueran rehenes.

Two of the hostages, mother and daughter Yehudit Tai and Natali Shoshana Raanan were released by the Hamas terror organization and were transferred to the Israeli border via the Red Cross.



They are on their way to an army base in central Israel were their families are anxiously… pic.twitter.com/xCGFfVEQa1