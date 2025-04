Fue prisionero de su madrastra por más de 20 años: se liberó y ahora lo cuenta

Un hombre de 32 años, identificado como "S" para proteger su identidad, habló por primera vez tras ser rescatado en febrero de 2025 de una vivienda en Waterbury, Connecticut, donde asegura haber vivido en condiciones inhumanas durante más de dos décadas bajo el control de su madrastra.

La historia, que ha conmocionado a la opinión pública, salió a la luz tras un incendio provocado por S para escapar, y reveló un caso de presunto secuestro y abuso doméstico que ha sido calificado como "la casa del horror de Waterbury".

En un comunicado difundido por la cadena CNN el 17 de abril de 2025, S expresó: "Mi nombre es mi elección, y es la primera de muchas decisiones que tomaré por mí mismo ahora que soy libre. Esta no es solo una historia. Es mi vida"

El joven relató que su calvario comenzó a los 11 años, cuando fue retirado de la escuela en 2004 y sometido a un encierro progresivo por su madrastra, Kimberly Sullivan.

"Soy un sobreviviente de más de 20 años de cautiverio y abuso doméstico", afirmó, detallando que estuvo prisionero en su hogar desde cuarto grado hasta su liberación el pasado 17 de febrero.

S describió cómo, siendo niño, pasaba hambre y buscaba comida en la basura, lo que llevó a su madrastra a encerrarlo tras descubrir envoltorios escondidos.

Con el tiempo, el encierro se intensificó: pasaba entre 22 y 24 horas diarias en una pequeña habitación cerrada con varios candados: recibía solo dos sándwiches y un poco de agua al día.

Para orinar, diseñó un sistema casero con pajillas que dirigía a través de una ventana.

Tras la muerte de su padre en enero de 2024, la situación empeoró. Se le permitió salir solo un minuto al día para sacar al perro de la familia.

El 17 de febrero de 2025, S provocó un incendio en la vivienda para escapar. Los equipos de emergencia lo encontraron cubierto de hollín, desnutrido y con un peso de apenas 31 kilos.

"Estoy mucho mejor y más fuerte que el día que los socorristas me sacaron de mi casa", aseguró y agradeció a los bomberos, personal médico, abogados y donantes de una campaña en línea que ha recaudado fondos para su recuperación.

S también celebró recientemente su cumpleaños número 32, un hito que marcó como parte de su proceso de recuperación: "Estoy recuperando el control de mi vida y de mi futuro", dijo, según CNN.

La respuesta legal

Kimberly Sullivan, de 56 años, enfrenta cargos por secuestro, agresión y privación ilegal de libertad, según informó el diario Hartford Courant.

Sullivan se ha declarado no culpable y permanece bajo arresto domiciliario. Su abogado, citado por NBC Connecticut, afirmó: "No fue encerrado. Ella no lo restringió de ninguna manera".

La investigación sigue en curso, y las autoridades han confirmado que están recopilando pruebas en la vivienda, descrita por el Waterbury Republican-American como un lugar con condiciones deplorables, con candados en las puertas y evidencia de confinamiento prolongado.

El caso ha generado indignación en Waterbury y más allá, con vecinos expresando conmoción al desconocer la situación en la vivienda.

Según Fox 61, algunos residentes describieron la casa como aislada, con poca actividad visible durante años.

Organizaciones de apoyo a víctimas de abuso doméstico, como la Connecticut Coalition Against Domestic Violence, han destacado la importancia de visibilizar casos de abuso prolongado y han ofrecido recursos para la recuperación de S.

El hombre pidió respeto a su privacidad y colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos.

Su historia, según expertos citados por ABC News, subraya las fallas en los sistemas de protección infantil que permitieron que un menor permaneciera fuera del radar durante tanto tiempo.

La campaña en línea para apoyar a S, mencionada por CNN, ha recaudado miles de dólares para ayudarlo a reconstruir su vida.