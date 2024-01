Elon Musk elogió al discurso de Javier Milei en el foro de Davos

“Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, así el empresario estadounidense Elon Musk hizo explícito su apoyo al presidente argentino Javier Milei tras su discurso en Davos.

No es la primera vez que el CEO de Tesla le da su explícito apoyo al mandatario, que le respondió, de manera enfática: "¡Muchas gracias!".

.@elonmusk thank you very much...!!! https://t.co/ka4DMoM97j