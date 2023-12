El Papa Francisco y su mensaje de Navidad: "Nuestros corazones están en Belén"

El papa Francisco expresó su mensaje por la Nochebuena y Navidad y dijo que “nuestros corazones están en Belén”, en una posición en la que remarcó nuevamente su claro rechazo a la guerra en Israel.

"Esta noche, nuestros corazones están en Belén, donde el Príncipe de la Paz es una vez más rechazado por la lógica inútil de la guerra, por el choque de armas que aún hoy le impide encontrar un lugar en el mundo", expresó Francisco en la misa de este domingo.

Las celebraciones de Navidad se desarrollarán en Belén, ubicada en la Ribera Occidental ocupada por Israel, debido a la guerra desatada entre el país y el grupo terrorista Hamás.

El Sumo Pontífice solicitó una vez más el alto al fuego, al mismo tiempo que expresó que el nacimiento de Jesús ofrece un marcado contraste con el “poder del mundo” y el deseo de “poder, fama y gloria”.

A su vez, agregó que cuando Jesús nace “ninguno de los poderosos se fija en él”. Por lo tanto, instó a los creyentes a no ver a Dios en “términos paganos” como “un poderoso potentado en el cielo”, quien se vincula al “poder, al éxito mundano y a la idolatría del consumismo”.

Luego, afirmó que Dios es sinónimo de “la cercanía, la compasión y la ternura”, de modo que no “irrumpe en escena con un poder ilimitado". Y destacó: “Desciende a los estrechos confines de nuestras vidas”.

El duro mensaje de la Iglesia para el Gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, aseguró que "no hay modo posible de construir la paz" si el pan no llega "a todos" y "principalmente" a "todos los chicos y chicas" del país.

Lo dijo durante el mensaje con motivo de la Navidad y que difundió la CEA. En esa línea, Ojea instó a los argentinos a "preocuparse" para alcanzar esa meta.

"Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz", indicó.

Además, sostuvo que "el Niño Jesús tiene una preocupación especial por la paz, él ha venido a traer la paz".

"Tenemos verdaderamente una preocupación seria para que el alimento pueda llegar a todos los chicos y chicas de nuestra Patria", señaló.

Y continuó: "Si no nos preocupamos por ellos, nos despreocupamos, y si nos despreocupamos, seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena".

Para Ojea, "Dios se ha hecho un ser humano y ha venido a compartir la vida con nosotros; desde el comienzo, él ha querido ser un niño como nosotros y vivir la experiencia del nacer".

"Nosotros no recordamos nuestro nacimiento, pero, es una experiencia dura. Todos nacemos llorando, salimos de un medio como el vientre de mamá y nos enfrentamos con el oxígeno, con la luz que son medios hostiles; nos encontramos solos, pequeños, llorando con muy poquito peso, dependiendo totalmente de los demás", agregó.

Para finalizar, Ojea pidió que Dios le conceda "junto al Niño Jesús rescatar estas preocupaciones esenciales que nos van a llevar a vivir a fondo el misterio de la Nochebuena y de la Navidad, hacernos buenos, configurados con Jesús para poder servir cada día mejor a nuestros hermanos".