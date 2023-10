El momento en que Hamas acribilló a jóvenes ocultos en los baños de un festival

Las fuerzas de defensa israelíes difundieron un video en el que muestran cómo fue parte de la masacre producida por terroristas de Hamas en Israel en un festival de música electrónica en la zona de Re’im.

Las imágenes muestran el momento en que disparan contra civiles escondidos en baños durante el evento. En el lugar hubo 260 muertos y cientos de heridos tras el ataque.

En el video se puede ver y escuchar cómo los agresores disparan contra las puertas cerradas de los aseos donde había personas ocultas. Al mismo tiempo se escuchan disparos en segundo plano que indican más asesinatos en simultáneo.

Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT