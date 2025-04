El historiador Sergey Radchenko: "Estados Unidos renuncia a su liderazgo global"

Por Julio César Rivas |

Toronto (Canadá) (EFE).- Sergey Radchenko, historiador ruso y reciente galardonado con el premio Lionel Gelber en Canadá, declaró este miércoles a EFE que hoy en día "Estados Unidos está renunciando a su propio liderazgo global".

Durante la ceremonia de entrega del premio Lionel Gelber en Toronto, Radchenko destacó que su libro, titulado "To Run the World" y subtitulado "The Kremlin's Cold War Bid for Global Power", examina la Guerra Fría no solo como un conflicto ideológico, sino como una búsqueda de reconocimiento mundial.

"En mi libro defiendo que la ideología marxista-leninista no fue lo esencial al conflicto, sino que Rusia aspiraba a ser reconocida globalmente como un líder mundial", explicó Radchenko, quien accedió a archivos rusos que habían estado cerrados a los investigadores durante décadas para su investigación.

El director del Bologna Institute for Policy Research (BIPR) añadió: "Los rusos están obsesionados con cómo son percibidos por el mundo, sintiendo que tienen derecho a un lugar más alto en la jerarquía mundial, por razones históricas o militares, de lo que sus medios les permiten".

EE.UU. y Rusia

Radchenko argumentó que esta obsesión por ser reconocidos como una superpotencia perdura en la Rusia contemporánea, conectando a Vladímir Putin con líderes históricos como José Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brézhnev e incluso Mijaíl Gorbachov.

"El pensamiento es que Rusia es un gran poder que tiene derecho a una gran influencia. Esto ya lo pensaban Stalin y Khrushchev, que invadió Hungría, y Brézhnev, que invadió Checoslovaquia en 1968", detalló.

"Hay una tendencia histórica y Putin está plenamente en esa tradición", añadió.

En su obra, Radchenko, experto en relaciones chino-soviéticas, también subraya que la Guerra Fría no fue un conflicto bipolar, sino que involucró tres ejes: Estados Unidos, la Unión Soviética y China.

"A lo largo de la Guerra Fría, los líderes soviéticos mantenían una vigilancia constante sobre lo que hacía China, considerándolo un factor crucial", expresó Radchenko.

EE.UU. "está lleno de contradicciones"

Para refutar la idea de que la Guerra Fría estuvo marcada principalmente por la ideología, Radchenko también mencionó cómo los líderes soviéticos expresaron ideas racistas hacia los chinos y cómo incluso Brézhnev intentó persuadir al presidente Richard Nixon de que, como "europeos", debían colaborar contra China.

El historiador compartió un recuerdo de su viaje de 1995 cuando dejó la isla de Sajálin, en el extremo oriental de Rusia, en dirección a Texas, y cómo los contextos de ambos países han cambiado radicalmente desde entonces.

"Hoy Rusia es una potencia enérgica y segura que siente que se le ha negado su lugar en la escena internacional y anhela recuperar ese puesto. Tal vez no cuente con los medios, pero la ambición está presente", afirmó.

"Estados Unidos, por su parte, está renunciando a su liderazgo global. Es un país lleno de contradicciones. A pesar de su prosperidad, está fracturado políticamente, lidiando con problemas fundamentales, liderado por un individuo que claramente muestra simpatía por Putin y sus acciones en Rusia", agregó.

Radchenko concluyó diciendo: "En 1995, EE.UU. intentaba enseñar al mundo cómo vivir. Hoy eso ya no sucede, lo cual tiene su lado positivo. Sin embargo, Estados Unidos ha perdido certidumbre sobre su papel en el mundo y está activamente renunciando a responsabilidades que antes asumía".