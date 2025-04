El eco de la guerra: Una mirada desde el corazón de Israel

La brisa del sur de Israel lleva consigo un peso que no se percibe en las noticias ni en los informes internacionales. Es un peso que se siente en la piel, en el silencio roto por el eco lejano de bombas y en las historias grabadas en las miradas de quienes sobrevivieron al horror del 7 de octubre de 2023.

En este escenario, Eduardo Kohn, director para América Latina de B’nai B’rith, compartió una reflexión cruda y visceral tras recorrer los lugares que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Israel.

“Una cosa es leer, escuchar o ver lo que alguien produce, a veces sin estar en el lugar. Otra es vivirlo”, sostuvo Kohn en diálogo con Sergio Suppo, enviado especial de Cadena 3 a Israel.

La voz de Kohn refleja la carga de quien ha visitado Israel con frecuencia, pero nunca se acostumbra a su complejidad. En esta ocasión, acompañó a una delegación que recorrió el kibbutz Faraya, uno de los más devastados por los ataques de Hamás, y el sitio del festival Nova, donde más de 400 personas fueron masacradas en lo que debía ser una celebración por la paz.

El kibbutz Faraya, a pocos metros de la Franja de Gaza, es un testimonio vivo de la proximidad del conflicto. “No es que los enemigos vivan a tres cuadras o en el mismo barrio. Es como estar en un edificio de apartamentos, con el vecino del segundo y del cuarto, y tú en el medio”, explicó Kohn. Esta ausencia de distancia física entre israelíes y palestinos subraya la tragedia: los residentes de estos kibbutzim, muchos de ellos fervientes defensores de la coexistencia, fueron los primeros en ser atacados. “Eran gente que creía en la paz, que conseguía trabajos y tratamientos médicos para los gazatíes. Y a ellos los mataron primero”, lamentó.

El memorial en el lugar del festival Nova, donde hace un año solo había lodo y desolación, hoy es un cementerio de historias. Fotos de las víctimas, flores y recuerdos personales dibujan un paisaje de dolor que conmueve hasta al más curtido. Kohn recuerda haber visto a familiares y amigos de las víctimas enfrentarse a las imágenes de sus seres queridos. “Es muy difícil imaginar la guerra si no estás aquí”, admitió.

Pero no solo el dolor lo marcó. También la indignación. Al recorrer estos sitios, Kohn pensó en las palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, quienes días después del ataque hablaron de un “contexto” para justificar lo ocurrido. “Si es ignorancia, no debería ser secretario general. Si es maldad, es mucha maldad. Y si son las dos, no tengo cómo calificarlo”, sentenció Kohn, visiblemente afectado.

La cotidianidad de la guerra en esta región es otro aspecto que golpea. En el kibbutz, los sobrevivientes contaron cómo, desde 2014, se acostumbraron a las alarmas y los misiles. “Decían: ‘Vamos al refugio, esto dura 15 minutos’. Así vivieron nueve años, con 100 o 200 misiles al día durante las treguas”, aseveró Kohn. Una tregua que, en realidad, nunca lo fue.

El testimonio de un sobreviviente del festival Nova resume la profundidad del trauma. “Un hombre acostumbrado a varias guerras, que hizo servicio militar, se quebró al contar su historia. Ahora pasa la semana en el consultorio del psicólogo y dice que no se va a recuperar. Fueron atacados para matarlos, no porque fueran judíos, sino porque eran seres humanos en un concierto por la paz”, contó Kohn.

Ante la pregunta inevitable –¿es posible la paz?–, Kohn suspira. Con décadas de experiencia y una perspectiva latinoamericana que valora la paz como un pilar fundamental, reconoce que el camino parece más oscuro que nunca. “Después del 7 de octubre, no veo ninguna luz al final del camino. Israel necesitará años para superar el shock de la mayor matanza desde el Holocausto. Y el pueblo palestino, según encuestas creíbles, no busca más que treguas temporales”, reflexionó. La amargura en sus palabras es palpable, pero también la certeza de que, a pesar de todo, ambos pueblos están condenados a coexistir, aunque sea en paralelo.

El viaje de Kohn y la delegación no solo revela el costo humano del conflicto, sino también la urgencia de comprenderlo desde el terreno. En un mundo donde las noticias se consumen a distancia, pisar el suelo de Faraya o el memorial de Nova es un recordatorio de que la guerra no es solo un titular: es un dolor que persiste, un vecino que no se muda, una herida que no cierra.

Entrevista de Sergio Suppo, enviado especial a Israel.