Fallo en su contra

Declararon a Donald Trump culpable de agresión sexual contra una periodista

Fue en el juicio civil por la denuncia en su contra de E. Jean Carrol, quien afirmó que el ex presidente estadounidense la atacó entre 1995 y 1996. Determinaron que no fue violación y que también la difamó. No irá preso.

09/05/2023 | 16:43 Redacción Cadena 3