Caos en Francia: asaltan una armería y Mbappé pide que "no destrocen"

Mientras crece el nivel de violencia, una armería ha sido asaltada este viernes por la noche en Marsella en la que han robado varios rifles de caza, pero según fuentes policiales sin munición, durante la ola de protestas que registra Francia desde que el martes muriese un adolescente en la ciudad de Nanterre por el disparo efectuado por un policía durante un control.

El dueño de la tienda ha descrito que vio a unos "30 jóvenes con una intención clara" y ha denunciado que sus provisiones "ya no están seguras", según ha informado el periódico francés ''Le Parisien''.

#France | Police and Protesters facing each other while man sitting in relax mood and having sandwich.#TNJNews #Francia #Paris #RiotsFrance #Emeutes #Nahel #Nanterre #Macron #Lyon pic.twitter.com/plGQse1F94