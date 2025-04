Bolsonaro deja el hospital y es trasladado a un centro médico en Brasilia para continuar su tratamiento

Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil, fue internado el viernes por intensos dolores abdominales y este sábado dejó el hospital en Natal, donde se encontraba, para ser trasladado a un centro médico en Brasilia.

Un video compartido en su cuenta oficial de X muestra al ex presidente caminando hacia la ambulancia, acompañado de su equipo y con la protección de fuerzas de seguridad. Durante el recorrido, se detuvo para interactuar con un grupo de seguidores que se congregó en la entrada del hospital.

- Saída Hospital Rio Grande.

- Natal/RN, 12 Abr 17h30.

- Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/KsOKIT64CE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2025

Bolsonaro agradeció a los profesionales de salud del hospital de Natal y expresó: "Que Dios me dé fuerza". En un mensaje difundido por el medio local TV Ponta Negra, manifestó: "Solo pido que Dios me dé fuerza. No tengo obsesión por el poder; tengo pasión por mi Brasil".

En su perfil de X, el ex presidente informó que su salud se mantenía "estable" pero anticipó que, tras este traslado, probablemente necesitará una intervención quirúrgica, ya sea en Brasilia o en São Paulo.

Un nuevo boletín médico indicó que Bolsonaro tuvo una "noche tranquila, con más de ocho horas de sueño", se encontraba en "excelente estado anímico" y había experimentado una reducción en la distensión abdominal por la cual fue internado, sin complicaciones adicionales.

Previamente, el ex presidente había estado en el norte del país en el contexto de una gira política para solicitar apoyo en un proyecto de amnistía destinado a quienes fueron condenados por su papel en el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando se asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

En sus actividades en la región, Bolsonaro comenzó a sentir un intenso dolor estomacal y fue ingresado en un hospital de Santa Cruz, siendo luego trasladado en helicóptero a Natal, capital del estado de Río Grande do Norte. Desde el ataque que sufrió en 2018, el ex presidente ha enfrentado múltiples problemas digestivos y ha sido sometido a diversas cirugías.