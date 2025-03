A 90 asciende la cifra de municipios en situación de desastre por lluvias

Aumentó a 90 el número de municipios bolivianos que fueron declarados en situación de desastre debido a las intensas lluvias, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, durante una rueda de prensa. "Ya no son 81 los municipios declarados en desastre, ahora son 90 municipios y 19 en emergencia municipal", precisó, añadiendo que la cantidad de familias impactadas se ha elevado a 368.707.

Las autoridades bolivianas señalaron que las regiones más afectadas incluyen La Paz (oeste), Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), donde las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura.

Según Calvimontes, "De los 50 fallecidos registrados hasta ahora, 18 pertenecen a Cochabamba, que es el segundo departamento más golpeado después de La Paz".

/Inicio Código Embebido/

Today, Severe flooding caoused by heavy rainfall in Santa Cruz, (Bolivia) with roads severely impacted. A video circulating on social media shows the double lane avenue La Guardia, kilometer 6, completely submerged in water.



March 24, 2025 pic.twitter.com/aIgwvXpxVt