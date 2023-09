Unos 750 mil alumnos de primaria participaron de las Pruebas Aprender en el país

El Ministerio de Educación implementó este martes una nueva edición de las Pruebas Aprender de las que participaron más de 750 mil estudiantes del sexto grado de 20 mil escuelas primarias de todo el país.

Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, dijo a Cadena 3: “Es una prueba de carácter censal, se hace en las escuelas primarias del país, es un operativo de evaluación ya institucionalizado en Argentina con un 90% de participación”.

“La expectativa es saber como evolucionaron los saberes de los chicos en lengua y matemáticas”, señaló.

Asimismo, indicó que los resultados estarán a mediados de noviembre a nivel nacional y para cada una de las jurisdicciones.

“Las evaluaciones son fotos que muestran tendencias, las tendencias en primaria son positivas, más en el ámbito de la lengua”, apuntó y advirtió que “el origen socioeconómico es el factor principal en el desempeño de los chicos”.

“En Argentina el abandono escolar producto de la pandemia (de coronavirus) no es un problema, hay un instrumento para medirlo, tenemos la información nominal de todos los chicos del país, el 97% de los chicos fueron rematriculados, no digo que no haya problemas en los tres últimos años del secundario pero no es producto de la pandemia”, sostuvo.

El funcionario reconoció que es una deuda pendiente el incorporar a la evaluación a los alumnos con discapacidad.

En la implementación del operativo se aplicaron, también, cuestionarios complementarios a directivos y estudiantes sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria y otros aspectos como el uso de los materiales didácticos aportados por el programa Libros Para Aprender.

La novedad de este año fue que se incluyó un cuestionario para docentes.

Además de los ítems de respuesta múltiples que caracterizan a la prueba hubo preguntas abiertas o de construcción en Lengua y Matemática para que los estudiantes elaboren y desarrollen sus respuestas sobre los contenidos adquiridos en el aula.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.