Proponen congelar el salario de los diputados nacionales por un año

La diputada nacional Paula Amoedo (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para congelar el salario de los legisladores por un año.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados José Luis Espert, Laura Rodríguez Machado y Luciano Laspina, entre otros.

“Queremos terminar con los privilegios y las urnas han hablado,(...) este año el aumento fue de alrededor del 70%”, indicó Amoedo a Cadena 3.

En ese sentido, apuntó: “No muere el amperímetro pero no le podemos pedir a la gente que siempre haga el esfuerzo si nosotros no lo hacemos, hay que ir contra cada ñoqui, pariente o militante que esté ocupando un cargo y no sea por mérito”.

Amoedo precisó que los diputados ganan en promedio 700.000 pesos mensuales, y todos los legisladores tienen la posibilidad de tener como mínimo cuatro asesores, más los asesores de las comisiones y bloques, que cobran unos 500 mil pesos.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.