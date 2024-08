Luis Juez, sobre el discurso de Caputo: "Se ajusta a lo dicho en campaña"

El senador nacional Luis Juez aseguró que el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba expresó la idea que tiene el Gobierno desde un principio, que es “emitir lo menos que se pueda, bajar el índice inflacionario, achicar el riesgo país, incrementar las reservas del Banco Central, achicar el gasto del Estado".

"Caputo expresa con claridad un plan, que se puede compartir o no, pero que claramente se ajusta a lo que en su momento fue una propuesta de campaña. No he escuchado nada que no haya sido lo que han dicho que van a hacer", afirmó en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El senador Juez se refirió a la situación en el Senado, indicando que “hay una actitud de un importante número de parlamentarios que cada vez que pueden van con algún proyecto que al presidente lo descoloca”. “Y él (Milei) dice, si ustedes me van a tocar los números que yo estoy intentando manejar casi de manera agónica y ustedes me desequilibran, vamos a tener dificultades”.

En este contexto, mencionó la inminente sanción de la reforma previsional: “No vamos a poder evitar que en el Senado se sancione una reforma previsional que claramente el Gobierno dice que estos números no los puede pagar”. “Claramente hay en el Parlamento situaciones extremadamente complejas”, añadió.

Respecto al presupuesto universitario, el senador expresó que "el tema de educación es clave" y que es necesario sentarse a acordar con el Gobierno sobre los recursos disponibles: “Hay que sentarse a acordar con el gobierno para ver cómo, de qué manera y cuánto es lo que puede llegar a disponer. Porque si vos tenés una actitud demagógica, podés asignar recursos que no se reflejan en el presupuesto y no tenés cómo sostenerlo. Entonces vos te quedaste con la bandera, pero terminaste generando una situación complicada”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la situación de Milei y su capacidad de construir poder, Juez comentó que "la autocrítica debería ser de toda la clase dirigente, porque ¿cómo llegamos a donde llegamos?" y reflexionó sobre cómo se llegó a la actual crisis. "Una sociedad más democrática y más inteligente probablemente construye el consenso de otra manera", sostuvo.

En cuanto a la reciente controversia en torno a Alberto Fernández, Juez no dudó en calificarlo como “un pésimo administrador y un muy mal presidente”, y advirtió que, si se profundizan las investigaciones sobre su gestión, podría enfrentar serias consecuencias legales.

“Alberto Fernández va a tener que responder en carácter de integrante de una asociación ilícita, porque claramente ahí han cometido un desfalco monstruoso con el tema de los seguros”, afirmó Juez, quien concluyó que la política actual debe reflexionar sobre la falta de responsabilidad que ha llevado a la situación actual del país.

Entrevista de Informados al Regreso