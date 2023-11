FOTO: Indican que el sector automotor tiene default comercial por U$S 45.000 millones.

Ramón Ramírez, tesorero de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, afirmó que el sector tiene un default comercial por 45 mil millones de dólares, debido a la falta de dólares para pagar insumos.

“La situación es de extrema gravedad desde abril del año pasado se empezaron a limitar los pagos al exterior”, indicó Ramírez a Cadena 3.

En ese sentido, admitió que es permanente el freno de producción en las autopartistas. “Todo se apunta a llegar al 19 de noviembre (día del balotaje presidencial) y no vemos una solución”, se lamentó.

Y precisó: “El sistema de pagos al exterior establece fechas de pago y se han ido modificando, se lleva post elecciones y en este período no se está autorizando nada; el problema de suministro en la cadena de valor está, ya tenemos colegas que no pueden seguir produciendo”.

“El sector automotor tiene un contenido local del 35% o 40%, y el 60% es importado; estamos con alta preocupación y no tenemos respuesta”, manifestó.

“El endeudamiento externo que es un default comercial privado 45 mil millones de dólares, todos estamos incumpliendo con nuestros proveedores en el exterior; no sabemos cuándo se va a poder pagar, ya no podemos hablar con los proveedores y dar promesas, ya no nos cree nadie”, cerró.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.