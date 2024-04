Córdoba: se normalizó el transporte interurbano, pero este viernes hay asambleas

Los choferes de colectivos interurbanos de Córdoba, agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), iniciaron una serie de protestas por falta de avance en las negociaciones salariales.

Este jueves, entre las 17 y las 19.30, los trabajadores realizaron asambleas que resintieron por completo los servicios.

Finalizada la protesta, el secretario general del gremio, Claudio Luna, dijo Cadena 3: "La normalización del servicio dependerá de la voluntad de cada empresa. La mano de obra está a disposición desde antes de las 19.30".

En el marco del plan de lucha lanzado por AOITA, este viernes no habrá servicio de 5 a 7.30 por nuevas asambleas.

Además, desde el sindicato del transporte interurbano anunciaron que este lunes habrá un nuevo paro de 24 horas y lo mismo sucederá, durante 48 horas, el jueves 25 y viernes 26 de abril, con concentración en la terminal de la capital cordobesa.

"En este momento acabamos de terminar un plenario de delegados, en el que esperamos que se avanzara en la negociación, pero lamentablemente anoche las cámaras de empresarios frenaron la misma y están clavadas", relató el secretario general de AOITA, Emiliano Gramajo.

Medidas de fuerza de AOITA.

"No podemos seguir esperando. Nosotros no queremos hacer esto ni dejar de trabajar, pero no tenemos otra posibilidad", sumó Gramajo.

En esa línea, aseguró que están "con el teléfono abierto" esperando que los llamen para que "esto se resuelva".

"Nuestros salarios están por debajo de la canasta básica y lamentablemente se han cortado todas las comunicaciones y negociaciones", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informes de Gonzalo Carrasquera y Jorge Mercado.