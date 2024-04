Una pasión por el fútbol y una carrera universitaria

Malena Pozzobon

La Ley N° 26.206 regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ella. Como explica dicha ley, la posibilidad de aprender es un derecho que nos pertenece a todos.

Facundo Nicolas Biondo tiene 32 años de edad, es un apasionado por el fútbol, su equipo favorito es Belgrano. Facundo tiene un retraso afásico madurativo, y junto a su mamá tiene un emprendimiento, una dietética en la que trabaja. Estudió periodismo deportivo y este año comenzó la carrera de periodismo en el Colegio Universitario de Periodismo (CUP). Otro de sus objetivos es realizar la carrera de Locución.

Charlando con él, me expresó qué fue lo que lo estimuló a la hora de estudiar periodismo: “Me gusta todo lo relacionado, al fútbol y a las noticias en otros órdenes”. Él me relató que comenzó a estudiar periodismo deportivo en un instituto privado en el año 2012. También me contó la experiencia que tuvo: “Mi experiencia fue regular, hubo una parte que alterne malos y buenos momentos”. Durante su carrera, que transitó en el 2012, no recibió apoyos extracurriculares. Además, me compartió lo que aprendió de la carrera en 2012: “El poco tiempo que estuve en periodismo deportivo, aprendí a encontrar mi estilo y opinión y siempre buscar un lugar o medio donde uno esté donde lo hace feliz, para poder opinar”.

Por otro lado, me explicó qué es lo que más le gustó de comenzar a estudiar en el CUP: “El hecho de conocer personas, diferentes medios para ver cómo nos relacionamos presencialmente o a distancia, y también me gustó conocer la radio del CUP”.

Facundo reflexionando sobre su carrera profesional y su relación con el periodismo, me abrió su corazón y me contó: “Me sentí motivado, por mi familia, vecinos y conocidos. Más allá de eso, hoy puedo decir que estoy más libre conmigo mismo, y pude vencer malos recuerdos. Hoy en día mi meta es volver a hacer periodismo, con el firme objetivo de recibirme y trabajar en una radio, deseo tener una sana revancha conmigo mismo, y poder cerrar positivamente el mal recuerdo pasado de periodismo deportivo”.

Facundo nos compartió las enseñanzas y su forma de pensar el periodismo: “el periodismo me enseña a investigar varios temas, conocer gente, y saber entender que es una pieza clave en el manejo de la comunicación en la vida.”