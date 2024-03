El arte y un sueño hecho realidad

Malena Pozzobon

Los museos de arte constituyen un puente entre artistas y la sociedad. En el Museo Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba se encuentran diversas actividades que invitan al diálogo entre la memoria artística local y la producción contemporánea.

Visitar los museos es un buen plan para toda la familia, chicos y grandes pueden interesarse por el mundo del arte y la cultura.

Candela Mathieu trabaja en el museo Caraffa desde hace 8 años y medio, primero como becaria y luego contratada, tiene Síndrome de Down. Es artista, pintora y escultora y ha participado en muchas exposiciones. El mundo del arte es su mundo y su sueño hecho realidad.

Además de haber estudiado Publicidad y Marketing, en la actualidad, Candela toma clases de escultura en los talleres de la Universidad Nacional de Córdoba y con una profesora de pintura particular. “Mis profesoras me enseñan las cosas de arte y eso me fascina. Lo mío es eso. Yo las quiero mucho a mis profes porque se portan de primera conmigo, son muy amables y siento como si fueran mis amigas, más allá que sean mis profesoras”, comenta.

Al preguntarle cuál era su rol dentro del museo Caraffa, me explicó: “Soy guía del Museo para que el público venga a conocer el mundo del arte. También hacemos talleres de arte para los niños y algo también para los más grandes”. Sobre cómo es trabajar allí, ella dijo que es su sueño hecho realidad ya que el arte es su pasión y en cuanto a la relación con sus compañeras de trabajo asegura que son muy dulces y simpáticas. “Siempre hacemos cosas juntas. Nos llevamos genial”, confiesa.

Candela en su trabajo como guía del Museo Emilio Caraffa

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A continuación conversamos acerca de cómo se inician las visitas guiadas del museo y Candela resaltó: “Primero comentamos al público el tema de las normas para que puedan ingresar en las salas. Los llevamos a ver las obras y después, los talleres. Vienen grupos de colegios”. A Cande le agrada mucho guiar en las visitas de grupos de niños.

Por otro lado quise saber cómo se sentía trabajando en el museo y me dijo: “Me siento como si me cambiara la vida, porque el arte es mi pasión. Tengo los mejores compañeros, la mejor secretaria, los mejores jefes, porque son amables. Cuando estoy ahí es como un sueño y gracias a ellos que me dejaron seguir y también a la gente de FUSDAI que me ayudan cuando lo necesito”.

Candela y "Chicha" una de sus compañeras de trabajo

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Conversando con ella me contó acerca de sus obras favoritas y me mencionó varios artistas: Albaro Izurieta; Romilio Rivero que expuso sobre Mariposas; Karina El Azem y Antonio Seguí.

Como cierre de esta entrevista, le pedí algunos consejos para las personas que desean o están interesados en visitar el museo y expresó: “Vengan al Museo para que puedan ver y conocer a los nuevos artistas que van cambiando. El arte es como la imaginación que presentan ellos mismos. Es como si viajáramos a otro mundo porque la pintura, el dibujo, la escultura y todo lo que tiene el museo es como vivir el arte y la imaginación que te llena de vida”.