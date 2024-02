Entre la epilepsia y la actuación

Malena Pozzobon

Según la Organización Mundial de la Salud 50 millones de personas tienen epilepsia en todo el mundo. La epilepsia se caracteriza por convulsiones recurrentes y la organización define estas como "episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical”.

Iván Franco Di Bella, es una de las personas que integra esta cifra y me contó cómo es vivir con esta enfermedad crónica: "Es algo que ya se ha tornado automático, desde chico me dijeron que en ciertos horarios se toma la medicación y con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en algo rutinario”. Y aportó: “No lo veo como una carga de 'sufrimiento' o 'padecimiento' porque si uno toma una enfermedad crónica con un tratamiento prolongado como padecimiento quiere decir que no acepta lo que uno realmente tiene y lo va a seguir teniendo hasta el día que se muera".

En ese sentido, aseguró que por momentos se olvida que tiene esto y vive "una vida de una persona normal, siempre teniendo en cuenta cuales son los límites, como es consumir bebidas con mucha graduación alcohólica o estar mucho tiempo en lugares cerrados donde hay mucho ruido o música muy fuerte”.

En relación a lo que tenemos que tener en cuenta al hablar de epilepsia, Iván dijo: “Tenemos que saber cuales son los primeros síntomas, como por ejemplo: los ataques convulsivos y cómo reaccionar ante ellos para que la persona que convulsiona no se broncoaspire, ni se ahogue con la propia lengua y para ello a la persona hay que ponerla de costado y alejarla de cosas que puedan llegar a lastimarla". Por otro lado, contó sobre las "crisis de ausencia", que "duran un periodo hasta que el niño o la persona vuelve a reaccionar; son mínimos segundos que el cerebro deja de darle señales al corazón y se detiene, pero para la persona esos segundos parecen horas”.

“También hay que saber regular la temperatura evitando que supere los 37 grados, cuando la persona tiene fiebre porque es difícil de que baje rápido y podrías llegar hasta hiperventilarse el cerebro y marearte provocando así una convulsión febril”, agregó.

Iván es actor, estudió Especialización Actoral en el Seminario De Teatro Jolie Libois. Su pasión por las artes escénicas surgieron en el colegio, donde participaba de todo acto o evento que se realizaba. "No solamente fueron los docentes de teatro de la primaria y secundaría sino también el equipo de acompañamiento pedagógico quienes me impulsaron a seguir mi camino en el arte", recordó.

Al mismo tiempo, destacó el acompañamiento y profesionalismo de su neurólogo durante más de 20 años, con quien mantiene un vínculo como el de un abuelo con su nieto: “El cariño que le tengo al 'doc' Zenón Sfaello es como el que uno tiene a un abuelo, ese vínculo no me sucedió con otros neurólogos. Sfaello es y será siempre un ser eterno para mi. Actualmente seguimos en contacto vía e-mail”.

Ser actor

Iván abrió su corazón y me explicó lo que significa para él ser actor. Éstas fueron sus palabras: “El trabajo del actor no es nada fácil porque dependiendo del grupo en el que estés, podes tener a cada compañero que quiere destacarse y ahí juega mucho papel el ego". "Si uno está muy subido con el ego en el teatro nunca va a haber un buen trabajo y convivencia en el grupo, por eso hay que ser lo más humilde posible pero poniendo los límites para que no te pisoteen", reflexionó y aconsejó: "Hay que cuidar de no compartir ni demostrar tanto frente a los demás para que no te envidien”.

Iván siempre supo que quería estudiar teatro, al principio no tenía claro dónde ni cómo. Tras explorar varias opciones como la Universidad Provincial, la Universidad Nacional de Córdoba y el prestigioso Seminario de Teatro Jolie Libois del Teatro Real, finalmente quedó seleccionado en este último y decidió enfocarse en la carrera de Especialización Actoral.

Su mensaje para la sociedad

Su vida y experiencia le dejaron a Iván numerosas enseñanzas: “Una enfermedad no es una barrera, es sólo una piedra que te molesta en el zapato al caminar”, afirma.

“Desde mi experiencia puedo contar que médicos que me diagnosticaron la epilepsia, entre esos el mismísimo Sfaello, pensaron que ni iba a lograr terminar la secundaria en un colegio común y mi madre les dijo: ‘Moveré cielo y tierra para que mi hijo termine’ y hoy en día me veo con tres títulos terciarios y un título universitario en pleno proceso”, remarcó con énfasis.

“Mi lema personal es: Vive y sueña tus metas con amor y con pasión”, concluyó.

Actualmente Iván está buscando un trabajo fijo, recientemente se recibió de preceptor en el FICDE. Para conocer más de él pueden ingresar a su Instagram: @ivandibella5 o a https://linktr.ee/ivanovich500