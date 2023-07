Un nene viajó hasta Miami para conocer a Messi: "Me pincho como vos para crecer"

Manu tiene ocho años, es de Bariloche y viajó a Miami junto a su familia para conocer a Lionel Messi.

El crack rosarino no es solamente su ídolo en lo deportivo, sino que es su inspiración para su vida, ya que desde hace dos años se inyecta hormonas diariamente para poder crecer.

La familia de Manu había compartido un video de toda su estadía donde decía que amaba verlo jugar, pero también lo inspiraba su fuerza de superación constante. “Te elijo como mi héroe y mi mejor ejemplo. Al verte, ya no le tengo miedo a mi tratamiento para crecer”, agregaba el video.

El chico al que recibió Messi hace un tratamiento para poder crecer y se veía reflejado en él. Messi lo recibió este mediodía y lo pudo conocer. pic.twitter.com/rlSlicDRte — Gastón Edul (@gastonedul) July 27, 2023

La historia de Manu llegó a Messi a través de Gastón Edul, periodista de TyC Sport, quien terminó siendo el nexo para conocer al futbolista.

“Me puse la misma inyección y me pincho como Messi. Es mi ídolo”, le contó el nene.

Finalmente, Manu pudo conocer a Messi. Apenas lo vio se dieron un abrazo y dejaron a todos con una emoción a flor de piel.

El déficit de la hormona del crecimiento

Es un trastorno originado en la hipófisis, una glándula que se encuentra en la base del cerebro y controla las hormonas del cuerpo, entre ellas la del crecimiento que hace que un niño crezca.

Esta glándula entre otras funciones puede afectar la estatura, el desarrollo muscular o de otros órganos, por eso es importante un correcto tratamiento a tiempo.

Los casos se dan en uno de cada 10.000 nacimientos.

El tratamiento de Messi y de Manu consistía en inyecciones subcutáneas. Si bien cada caso es particular, se sostiene como mínimo 3 años y puede extenderse hasta los 16 o 17 años de edad del paciente.

“Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, relató el futbolista en un programa de televisión.