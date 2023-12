Qué avances destacan y qué luchas aún persiguen las personas con discapacidad

“Mi mayor deseo es que las personas con discapacidad podamos ver garantizados nuestros derechos de acceder a todos los ámbitos y abandonar una lógica que nos segrega, nos aisla y etiqueta para que seamos parte de la sociedad”, señala Daniela Aza, @shinebrightamc en Instagram. Daniela es licenciada en comunicación social y escribe para diferentes medios sobre discapacidad y resiliencia. Nació con AMC (Artrogriposis Múltiple Congénita) un síndrome neuromuscular que se caracteriza por presentar contracturas que afectan a varias articulaciones.

En sus redes sociales y en distintos medios de comunicación Daniela busca romper mitos y tabúes sobre las personas con discapacidad. “Históricamente fuimos una carga y necesitamos dejar de serlo y que las diferencias sean celebradas, no estigmatizadas ni excluidas”, reflexiona.

Daniela Aza

Sobre los avances destaca algunos progresos en el ámbito de las leyes y de organizaciones que trabajan para una sociedad más inclusiva. “Hay conciencia y ganas de aprender, hay una gran oportunidad de cambio en esta época”, valoró.

Sin embargo pide que no nos quedemos estancados en la comodidad: “Hay que acercarnos, no tener miedo, educarnos para contribuir a una sociedad mejor”.

“La discapacidad es un asunto social y de todos. Por eso hablamos de una relación entre las personas y la sociedad que establece barreras y obstáculos. Nos falta ver más allá de las falencias y diagnósticos para abrazar a las personas sujetas de derecho”, indicó.

Candelaría Sturniolo es @can_world en Instagram. En sus redes comparte información sobre viajes y turismo accesibles, lugares de entretenimientos, shows y las barreras que encuentra pero que no limitan su espíritu de aventura.

Cande Sturniolo

Para Cande su mayor anhelo es: “Que las personas con discapacidad dejemos de ser los eternamente postergados a los que se les promete todo y se los posterga”.

“Nos usan para ciertas campañas empresas que se quieren lucir y ver inclusivos y no lo son, porque siempre es para una imagen que quieren dar pero seguimos siendo los invisibilizados y los que no tienen en cuenta”. Pese a ello destaca que hoy tienen voz y se hacen notar. “Ya no estamos excluidos en un cuarto, ahora tenemos voz, acá estamos, tenemos nuestros derechos y estamos dispuestos a hacerlos cumplir de una forma u otra. Nos hacemos escuchar en distintos ámbitos y espacios”.

Para ello subraya que “la militancia arranca en el espacio que cada uno habita”.

Sin embargo lamenta que todavía falte todo lo que es accesibilidad física, trabajo, educación, que se cumpla con los cupos laborales o que ningún colegio cierre las puertas a chicos con discapacidad.

“Falta cambiar la cabeza de la gente, lo cultural que va de la mano de la empatía”, analiza.

También pide que las leyes sean más claras porque si bien hay cosas logradas muchas veces quedan un gris que no está claro y no se hace cumplir del todo.

“Tenemos que hacer 20 veces el mismo trámite, falta pasar en limpio todo lo hecho para que los procesos sean más fáciles y las cosas más claras. Sino nos toca hacerlo 20 veces y eso lleva un desgaste terrible, emocional y de plata”, indica.

“Falta mucho, pero estamos encaminados”, asegura.

El Registro Nacional de Personas con Discapacidad cuenta, al 2 de marzo de 2022, con 1.503.779 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El 26% de los certificados corresponden a personas con discapacidad físico-motriz, de las cuales casi el 9% son de origen sensorial auditivo; 5%, de origen sensorial visual; 7%, físico visceral.

El 8,6% son certificados que reportan discapacidad intelectual. Y casi 24%, discapacidad de origen mental. En tanto que, un 19% de personas tienen discapacidad con más de un tipo de deficiencia de origen.

De acuerdo a datos de ONU Mujeres, se estima que una de cada cinco mujeres del mundo viven con algún tipo de discapacidad. Esto las expone a condiciones económicas y sociales inferiores, mayor riesgo de violencia y abuso, prácticas discriminatorias, acceso limitado a la educación, la atención sanitaria (incluida la salud sexual y reproductiva).

Estos factores ocasionan experiencias de vida radicalmente diferentes y a menudo conllevan a que las mujeres y niñas con discapacidad vivan situaciones extremas y de profunda discriminación. En consecuencia, pueden generarse condiciones económicas y sociales inferiores; un mayor riesgo de violencia y abuso (lo que incluye violencia sexual); prácticas discriminatorias basadas en el género y acceso limitado a la educación, la atención sanitaria (incluida la salud sexual y reproductiva), la información, los servicios y la justicia, así como a la participación cívica y política.