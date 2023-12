La salud es el mejor regalo que nos puede dar un médico

FOTO: El Dr. Eduardo Moreno Vivot, especialista en sindrome de Down

Malena Pozzobon

El 3 de diciembre es el Día del Médico, fecha establecida por la Organización Panamericana de la Salud. Los médicos y médicas cumplen un rol importante en nuestras vidas, porque son quienes nos acompañan para cuidar nuestra salud.

Haciendo un homenaje a todos ellos, hablamos con un especialista de la salud, el doctor Eduardo Moreno Vivot. Él es médico pediatra y se especializa en atender a personas con Síndrome de Down. Es miembro de la comisión de salud de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), y asesor de numerosas fundaciones y organizaciones vinculadas a esta condición genética en Chile, Uruguay, Perú, Guayaquil y España.

Hacer la residencia en pediatría y neonatología no sólo le llevó mucho trabajo, aprendizaje y estudio, sino que le permitió aprender de sus pacientes y las familias. “Lo que uno estudia después hay que aplicarlo, y además escuchar mucho para -de esa manera- seguir aprendiendo de los que saben”, relató.

Cuando le pregunté ¿cómo es atender pacientes con discapacidad?, me dijo: “Es una maravilla, porque escucharlos te hace ver la maravilla de cada persona, te hace ver que cada persona es única e irrepetible, que cada persona tiene capacidades, sus características y también sus limitaciones como las tenemos todos”.

“Ir descubriendo a la persona con algún tipo de discapacidad me permite descubrir la belleza del ser humano en toda su plenitud”, afirmó.

Después, le consulté qué significa para él ser médico y expresó que ser médico para él es “todo”: “Es una maravilla, la vida me haya regalado poder ser médico, estar cerca de las personas cuando crecen, acompañar su crecimiento, acompañarlos en sus alegrías, en sus dolores, saber que cuentan con uno, saber escucharlos para darles un consejo, porque a veces no hace falta tocar la panza sino poner el hombro. Es eso ser médico”.

“Ser médico es ejercer un arte, el arte de la medicina, es estar junto a la gente y que la gente esté junto a uno, formar equipo y trabajar todos en conjunto por el bien de cada uno de acuerdo a sus características y capacidades”, manifestó.

En su carrera como profesional destacó la relación con sus pacientes, a la que describió como “muy cercana”: “Siempre busco que sea muy cercana porque así ellos se abren a mí y yo me abro a ellos y conociéndolos, uno puede ayudarlos, contenerlos, acompañarlos y que se sientan cómodos y en libertad pero cada uno manteniendo su lugar. La verdad es que es una relación muy linda, muy amena”.

Por último, le pregunté qué mensaje tenía para brindar a otros especialistas de la salud y para la sociedad. Su respuesta me conmovió: “El mensaje para otros especialistas, en este caso si hablo de las personas con Síndrome de Down, es que aprendan a no mirar el Síndrome, los ojos rasgados, sino que aprendan a mirar a la persona. Que atraviesen esos ojos y lleguen a la persona para descubrir la belleza de esa persona”.

“Cada persona es bella en sí misma, puede tener algo o no, pero cada persona es bella. Dejemos de etiquetar a las personas por lo que tienen y aprendamos a valorar a las personas por lo que son. Y lo mismo para la sociedad. Si cada persona cumple un rol y tiene una función, es como una gran sinfonía donde cada uno debe tocar y la sinfonía es bella porque cada uno toca el instrumento que tiene que tocar”, reflexionó.

Y concluyó: “Cada uno, con responsabilidad y libertad, puede tocar un instrumento y ver que la sinfonía será bella. Que aprecie a la persona por lo que es y no por lo que parece”.