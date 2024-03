Murió el hombre que vivía en un pulmón de acero: ¿cuál era su historia?

Paul Alexander, conocido como el hombre que vivió en un pulmón de acero durante más de siete décadas, falleció a los 78 años.

Oriundo de Dallas, Texas, contrajo la poliomielitis a los seis años, quedando paralizado del cuello para abajo de por vida. Esta enfermedad, una de las peores en Estados Unidos en 1952, lo obligó a depender de una máquina para respirar durante toda su vida.

A pesar de su condición, Alexander desafió las expectativas. Logró graduarse como abogado, escribir varios libros y viajar por el mundo. Su historia inspiró a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y superación.

Desde su juventud, Alexander se propuso alcanzar sus sueños y desafiar las limitaciones impuestas por la polio. Estudió, viajó, se graduó como abogado y vivió de forma independiente, demostrando una actitud positiva ante la vida.

"Siempre quise lograr las cosas que me decían que no podía lograr y alcanzar los sueños que soñaba”, dijo en un reportaje publicado en 2021.

En 1984 se graduó como Doctor en Derecho de la Universidad de Texas en Austin. “Por fin ocurrió algo bueno, quería ser abogado desde hacía mucho tiempo”, dijo. En su trabajo como abogado litigante, representó a clientes ante los tribunales con un traje de tres piezas y una silla de ruedas modificada que mantenía erguido su cuerpo paralizado.

También llegó a organizar una sentada por los derechos de las personas con discapacidad.

Con Kathy Gaines, su cuidadora entabló una relación muy especial. La mujer, ciega a causa de una diabetes tipo 1, fue quien lo apoyó por más de tres décadas.

En 2020, Alexander publicó sus propias memorias, tituladas “Tres minutos para un perro: Mi vida en un pulmón de acero”.

Durante estos últimos años se la pasó confinado a su pulmón de acero las 24 horas del día.

“Hago lo mismo que todo el mundo. Me despierto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, me afeito, desayuno... Solo necesito un poco más de ayuda para hacerlo”, contó en una entrevista tres años atrás.