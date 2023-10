El gesto del hijo de Nahuel Pennisi con su papá

Nahuel Pennisi compartió en su cuenta de Tik Tok un momento especial con sus hijos, Mateo el mayor y Alma la más pequeña con quienes interpreta "Regresa".

Primero canta con los dos, y mientras Mateo lo acompaña con el canto, Alma está al lado abrazando por momentos a su hermano.

Pero luego de terminar la canción, Mateo le pide a su papá cantar de nuevo pero ahora "con los ojos cerrados", como lo hace su papá, que es ciego de nacimiento.

"Entiendo que ver a un hijo debe ser único, pero sentirlo a mi manera también es único. Además creo que si Mateo tiene un papá que no ve, se va a criar sin prejuicios y eso también es maravilloso, que haya una persona que se acostumbre a esto sin tener que trabajarlo. Para mí, el no ver es relativo, porque como nunca vi, es algo cotidiano, y para mi hijo el que su papá no vea va a ser igual de natural. En todo caso va a ser raro cuando conozca a padres que vean. Es muy loco pero es la vida", dijo en una entrevista con Revista Pronto, dos meses después de ser padre por primera vez.

