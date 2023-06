Cuarteto corazón: The Monkey y la banda del Turco Nadir juntos

The monkey es una banda que nace en pandemia haciendo un streaming de tributo a la Mona Jiménez a beneficio de músicos de diferentes orquestas de córdoba de cuarteto que se encontraban sin poder salir a hacer sus shows y la estaban pasando muy mal, cuenta José Sarmiento su cantante.

En el 2021 debutaron en Margarita disco y desde ahí no pararon de trabajar. José su líder cantante desde los 7 años fue vendedor ambulante en la calle y los colectivos de nuestra ciudad, allí cultivó su gran empatía y afirma: “la inclusión es parte de la vida, uno no está exento de nada y no sabe en el momento que va a necesitar que lo incluyan en algo, en proyectos o lo que fuere, por eso si uno tiene la posibilidad de ser inclusivo y dar una mano a quien más lo necesita es un gesto muy valedero y gratificante para a mí.”

La banda del Turco Nadir es un proyecto que emociona y da cátedra de inclusión y empuje. El turco luego de un accidente tiene prótesis en su mano derecha, y cuenta que la música le salvó la vida, por eso decide formar este equipazo de músicos asumiendo su realidad con dignidad y reinventándose desde una actitud positiva. A su vez desde esta banda ayuda a más músicos con la posibilidad de reinserción laboral.

Todos se emocionan al hablar de lo que significa este espacio para ellos. Luchan por más rampas en los escenarios, por naturalizar las diferencias y por más personas que den posibilidades de trabajo.

Algunos de sus integrantes cuentan sus experiencias: Pablo Merlo hace locución, teclados, coros es trasplantado de un riñón y cuenta que la música lo hizo salir adelante, Cristian Corvalán es conguero, la rompe en percusión, Gonzalo Moyano es pianista y está feliz de pertenecer a este equipo en convivencia absoluta, Mariano Arce (Nano) es bailarín, toca los guiros, tiene síndrome de down y es un mega showman, Dardo toca la pandereta, baila y tiene síndrome de down.

La banda completa está compuesta por estos músicos: Nadir Ladu (turco),Emiliano Grimal, Ignacio Amdreis, Jonas Ladu, Juan Ramallo, Cristian Corvalán, Pablo Merlo, Mariano Arce, Gonzalo Moyano, Mario González y Nicolás Vivas.

Escucharlos en un tunga tunga al corazón, resuena la esperanza, reafirma a la música como herramienta absoluta de sanación y potencia la ilusión de escenarios con mayor accesibilidad y lugar para todos.

El show

Desde las 23, esta noche (viernes 23 de junio), en Margarita Disco (Costanera. Intendente Bautista Mestre 1101, Córdoba).