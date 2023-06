Braianneitor: el gamer español que es furor con sus streaming

Brian Albacete Oliver conocido en la comunidad mundial gamer como Brianeitor2002 es un creador de contenido furor en Twitch y otras redes sociales por sus transmisiones de streamer y su expericia en el videojuego Fall Guys.

Con una particular personalidad y un humor excelente, Brianneitor es un 87% dependiente a raíz de la atrofia muscular degenerativa con espina bífica que desde pequeño lo tiene en una silla de ruedas.

“Mi discapacidad es totalmente física, la mente me anda bien, al menos eso creo” contó con humor en el podcast por YouTube Club113.

“Yo siempre estaba en silla de ruedas, pero hace 10 años podía comer solo y ahora no. Mi primer silla eléctrica la tuve a los 4 años”, contó.

Apasionado por los videojuegos, la tecnología ha sido un gran soporte en su vida, tanto en la escuela como ahora en su carrera como streamer donde es considera uno de los mejores en Fall Guys. “Los juegos de shooters me dan fatal y cuando salió fall guys me parecía algo nuevo y que nunca lo había visto, así que lo compré y me flipó”, al tiempo de comenzar a jugar y con la movida de los streming comenzó a transmitir en Twitch sus partidas, compartiendo secretos y técnicas mientras jugaba y relatando sus propias jugadas. Así es que conquistó a toda la comunidad gamer del mundo.

Cuando va por la calle niños y jóvenes lo paran en la calle y le piden fotos y autógrafos. Hace poco puso a prueba su popularidad e hizo una convocatoria en un centro comercial de Madrid, al que asistieron más de mil personas.

“Todo lo que me está pasando no lo creo”, dice con humildad.

Su crecimiento en redes sociales es impactante, en Twitch supera los 200.000 seguidores, en YouTube los 100.000 y en Tik Tok rompe la barrera de los 2 millones.

Hace semanas también fue invitado al programa “La Resistencia”, junto al director de cine Javier Fesser, quien lo convocó para aparecer en la secuela de la película Campeones, que cuenta las aventuras de un grupo de jóvenes con discapacidad que integran un equipo de básquet.

Por la atrofia muscular degenerativa Brianneitor tuvo que dejar el colegio lo que le permitió enfocarse en los videojuegos y en la creación de contenido para las distintas plataformas.

