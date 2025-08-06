Video: De Paul anotó su primer gol con Inter Miami ante Pumas en la Leagues Cup

FOTO: el primer gol de Rodrigo De Paul con Inter Miami para igualar el partido ante Pumas. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El mediocampista argentino, Rodrigo De Paul, marcó su primer gol con la camiseta del Inter Miami en el partido disputado esta noche frente a los Pumas de México, válido por la tercera fecha de la Leagues Cup.

El volante surgido en Racing puso las tablas en el marcador, a los 45 minutos de la primera mitad, reavivando las esperanzas de “Las Garzas” de clasificar a los cuartos de final del torneo internacional que disputan equipos de Estados Unidos y México.

Cuando parecía que el conjunto centroamericano se llevaría la victoria parcial al descanso, apareció el “Motorcito” para igualar el duelo. De Paul recibió un pase desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez, controló la pelota con el pecho y definió suave, con tranquilidad, al palo zurdo del arquero Miguel Paul.