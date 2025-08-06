En vivo

Vélez, en guerra con su joya: lo “colgaron” ante su deseo de irse libre

Apartaron del plantel a Thiago Fernández. El club no lo dejará jugar ni entrenar hasta que no renueve contrato, ya que tiene un preacuerdo para irse libre.

06/08/2025 | 20:20Redacción Cadena 3

FOTO: Thiago Fernández

La dirigencia de Vélez decidió excluir al mediocampista Thiago Fernández de la convocatoria para el duelo ante San Lorenzo, en medio de negociaciones truncas por su continuidad y un acuerdo avanzado con el Villarreal de España.

El club marcó una postura firme ante la posibilidad de que el mediocampista emigre como agente libre y lo marginó del resto del plantel hasta que se pueda aclarar su situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación de Thiago Fernández, surgido de las divisiones inferiores del “Fortín”, se tensó en las últimas horas, en medio de las negociaciones de su renovación contractual, y en paralelo con el avance de su salida al Villarreal, con quien ya tendría un acuerdo para firmar hasta junio de 2031.

En este contexto, Vélez resolvió que no sea parte del encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, decisión que fue respaldada por el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de la institución, aseguró que: “Thiago está en negociaciones con el club y su representante, incluso con el supuesto club interesado”.

“A partir de la respuesta del jugador, Vélez tomará una decisión. Es un jugador muy valioso, Guillermo entiende la decisión y lo considera un refuerzo”, añadió en una entrevista con DSports Radio.

La postura del club es clara: si no se alcanza un acuerdo que satisfaga las expectativas de la institución, Fernández no volverá a jugar ni a entrenarse con el plantel profesional. “Si no se llega a la instancia que Vélez quiere, no jugará y no entrenará más en Vélez”, sentenció Pugliese.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta Vélez?
Vélez excluyó a Thiago Fernández del plantel hasta que renueve su contrato o se aclaren las negociaciones.

¿Quién es Thiago Fernández?
Thiago Fernández es un mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Vélez.

¿Con quién tiene un preacuerdo Fernández?
El jugador tiene un preacuerdo para unirse al Villarreal de España hasta junio de 2031.

¿Qué dijo Nelson Pugliese?
Pugliese aseguró que Vélez tomará decisiones dependiendo de la respuesta de Fernández sobre su contrato.

¿Cuál es la postura del club?
Si no se logra un acuerdo que satisfaga a Vélez, Fernández no volverá a jugar ni entrenar profesionalmente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

