Un periodista inglés criticó al "Diablito" Echeverri tras su llegada al City

El periodista inglés Sam Lee, especialista en la actualidad del Manchester City, fue contundente al analizar el presente de Claudio Echeverri, de quien aseguró que el joven argentino tiene pocas posibilidades de sumar minutos bajo la dirección de Josep Guardiola y que "nunca va a jugar".

En su podcast "Let Me Talk" del medio inglés The Athletic, Lee afirmó que el ex-River "nunca va a jugar" en el equipo y que su nivel podría derivar en una futura venta, ya que "no estaba a la altura de los profesional del primer equipo".

Echeverri, quien aún no debutó oficialmente con el club inglés, corre desde atrás en la consideración del entrenador, y los rumores sobre una posible salida comienzan a tomar fuerza.

El técnico español intenta integrar al futbolista en la dinámica del plantel, incluso permitiéndole viajar junto al equipo en días de partido. Sin embargo, hasta el momento, el delantero de 19 años no ha sido convocado en la Premier League y deberá demostrar su valía durante la próxima pretemporada.

El mediocampista argentino estaría cerca de irse cedido por una temporada al Girona de España con el objetivo de sumar minutos, ya que el entrenador Guardiola no lo tendría en cuenta en estos momentos.

El volante surgido en River podría emigrar al fútbol español cuando abra el próximo mercado de pases del fútbol europeo, pero esto sucedería recién a mitad del corriente año, por lo que el "Diablito" estaría varios meses sin jugar de manera oficial.

El joven albiceleste de 19 años llegó al elenco inglés a principios de 2025, luego de que los de Manchester compraran el pase del futbolista en 2024 por 25 millones de euros, pero decidieran dejarlo cedido en Núñez hasta fines del año pasado.