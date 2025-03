Un ex futbolista brasileño fuerte contra el equipo: "A Brasil le faltó coraje"

El ex futbolista brasileño Felipe Melo opinó sobre la goleada 4-1 que sufrió la Selección de Brasil frente a la Selección Argentina en el encuentro por las Eliminatorias de la Copa del Mundo de 2026.

Melo dijo: “Con el discurso de Raphinha me imaginé que Brasil al menos pelearía. Y si tuviese que perder, no sería de la manera que fue”. El ex mediocampista de Fluminense agregó: “hay que decirlo, a Brasil le faltó coraje”.

El “Pitbull” brasileño explicó que el combinado que ganó cinco Mundiales (el máximo ganador) no debió ingresar al terreno de juego con esa actitud. “Estaba demasiado avergonzado. Mi hijo se fue a dormir a la mitad del partido”, manifestó Felipe Melo.

En el final de su declaración, Melo cerró su crítica con una reflexión: “haciendo la lectura corporal de Brasil, veía a los chicos perdidos. Estaba muy triste y molesto con la apatía y falta de rebeldía de los jugadores brasileños en el campo”.

¿Qué dijo antes del partido con Argentina?

A tan solo un día del enfrentamiento entre las dos potencias, Felipe Melo apoyó los dichos de Raphinha.

“Raphinha, yo estoy contigo. Estamos juntos. Espero que la selección brasileña pueda entender que va a ser un ambiente súper hostil y que hay que brindar un espectáculo”, expresó Felipe Melo.

En el cierre de sus dichos, el ex jugador dijo: “mucha gente va a mirar el partido. Ellos nos van a querer pegar, pero tenemos que estar juntos para ganarles en la cancha y si es necesario también con fuerza “. “Pitbull” agregó: “yo sé de lo que estoy hablando, porque en el año 2009 jugamos contra Argentina y conseguimos vencerlos. Esa fue la última vez que les ganamos fuera de casa”.