Se sortearon los octavos de final, con un partidazo entre Atlético y Real Madrid

El clásico entre el Real Madrid y el Atlético es el partido más destacado de los octavos de final de la Champions League que se sortearon este viernes. Además, el Inter de Milán jugará frente al Feyenoord, y el Barcelona se enfrentará al Benfica.

El conjunto conducido por Diego Simeone que tiene en sus filas a los argentinos Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Giuliano Simeone deberá enfrentarse al Real Madrid. Otro de los cruces destacados será el del Liverpool de Alexis Mac Allister ante el Paris Saint-Germain.

Además, que el Benfica de Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestiani se medirá ante el Barcelona, mientras que el Inter de Lautaro Martínez jugará ante Feyenoord y el Aston Villa de Emiliano Martínez ante el Brujas.

