En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Rooney cruzó a Tom Brady por criticas en un documental

El ex jugador de fútbol americano expresó su preocupación por la ética del antiguo técnico del Birmingham City, quien fue despedido después de 83 días.

14/08/2025 | 13:30Redacción Cadena 3

FOTO: Wayne Rooney está ‘decepcionado’ con Tom Brady por comentarios sobre ética de trabajo en documental

El retirado futbolista inglés Wayne Rooney quedó irritado con Tom Brady después de algunos comentarios incisivos del astro de la NFL en un documental.

Brady se convirtió en propietario minoritario del club inglés Birmingham City en 2023 y participó en la docuserie —“Built in Birmingham”— que mostró lo que sucedía detrás de escena en el equipo que fue brevemente dirigido por Rooney, otrora delantero del Manchester United.

En un clip que se viralizó rápidamente en las redes sociales, Brady dijo que estaba “un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro entrenador en jefe”. Ese comentario se refería a Rooney, quien duró además 83 días como técnico antes de ser despedido cuando Birmingham descendió de la segunda división.

Rooney salió al paso del siete veces campeón del Super Bowl en su nuevo papel como comentarista para la BBC. Dijo que el comentario de Brady fue “muy injusto”.

Tom vino una vez, que fue el día antes de un partido, que de todos modos es un poco más tranquilo”, dijo Rooney en una entrevista con la BBC publicada el jueves. “No creo que realmente entendiera el fútbol tan bien en ese momento. Tal vez lo haga ahora”.

“Pero lo que sí entiende es que es un trabajador arduo. Lo sabemos. Por eso estoy realmente decepcionado con el comentario, porque el fútbol no es la NFL. La NFL opera durante tres meses al año, los jugadores también necesitan descanso, así que creo que fue muy injusto en la forma en que salió y retrató eso”.

Birmingham descendió en esa campaña, pero aseguró una promoción inmediata la temporada pasada y ha vuelto al Championship, como se denomina el torneo de segunda división.

“Respeto enormemente a Tom Brady, es uno de los más grandes, si no el más grande atleta de todos los tiempos”, dijo Rooney. “Y parece que Birmingham lo está haciendo bien ahora, lo cual es bueno”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Wayne Rooney sobre Tom Brady?
Wayne Rooney expresó que se siente decepcionado por los comentarios de Tom Brady respecto a su ética laboral.

¿Qué comentó Tom Brady en la docuserie?
Tom Brady expresó estar “un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro entrenador en jefe”, refiriéndose a Rooney.

¿Cuánto tiempo estuvo Rooney como técnico del Birmingham City?
Rooney estuvo 83 días como técnico del Birmingham City antes de ser despedido.

¿Qué sucedió después de la despedida de Rooney?
Birmingham City descendió, pero logró una promoción inmediata a la segunda división la temporada siguiente.

¿Cómo se siente Rooney respecto a su relación con Brady?
Rooney declaró que respeta enormemente a Tom Brady, considerándolo uno de los más grandes atletas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho