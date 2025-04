River - Boca, el clásico que trasciende fronteras

Por Gabriel Rodríguez

Cuando el “mundillo” del fútbol se refiere al River – Boca ó Boca – River para no herir susceptibilidades, como “un partido aparte”, no está diciendo algo nuevo y que además se escuchó un montón de veces, pero que sea una frase cliché no significa que no sea cierto.

O sea, por más que un equipo llegue en la previa goleando y el otro derrotado, no hay favoritos porque la historia que tiene más de cien años así lo demostró.

Sin embargo, que el superclásico es un partido aparte no se refiere solo a lo futbolístico. Se trata de un fenómeno que trasciende fronteras, los mismos límites del deporte. Se podrá discutir si paraliza a un país pero que tiene un impacto real y concreto en el ánimo de la gente es verdad.

River y Boca tienen una historia muy particular y el primer gran detalle es que ambos surgieron en el barrio de La Boca, por lo que tuvieron cierta hermandad. Así rememora el clásico Alejandro Fabbri, periodista, profesor e investigador: "La Boca es un barrio chico porque está delimitado por el riachuelo y por el barrio de Barracas. Boca fue fundado por genoveses y a River lo fundaron hijos de italianos, algunos españoles y hasta de la colectividad judía. La historia que los separó y unió fueron los partidos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando se arma el fixture, lo primero que miran los interesados es la fecha del clásico y mientras el calendario va acercando los días, los medios de comunicación lo empiezan a jugar una semana antes y seguirá al día siguiente con el qué diran en las calles, en los bares, en los colegios, en los hogares, en los lugares de trabajo.

Las ciencias sociales como la psicología, desde hace años estudian el fenómeno del fútbol y tratan de entender su impacto irracional en la sociedad. Porque carece de sentido que el ánimo de una persona dependa de un resultado deportivo en el que, además, no tiene forma de influir. Conocedor de este tema, Marcos Alvarado, Lienciado en Psicología del Deporte y cuya matrícula es 11.205 asegura que muchas veces el aparato psìquico no responde al principio de la lógica. "Lo que representa para el inconsciente de una manera determinada, por más que sea fantasioso, es real para esa parte de la mente".

No es utópico pensar que frente a la crisis que normalmente tiene el ser humano en el día a día, en la familia, el trabajo y demás, encuentre en el fútbol un sentido, una forma de escape que produce emociones, tanto en la victoria como en la derrota. Es decir, marca también una expectativa.

Pese a que no existe un registro claro de cuándo este partido se convirtió en un clásico ineludible, la primera vez que se enfrentaron fue en 1908 y en esa oportunidad, Boca esbozó una sonrisa al imponerse 2-1. Para remontarse a la primera alegría de River, hay que trasladarse a 1913 y también 2-1.

Hay quienes sostienen que el origen de esa rivalidad se explica, en parte, por la cercanía geográfica, por aquello de ver quién manda en el barrio. Aunque también es cierto que la rivalidad se produce básicamente por el poderío de los dos, por las gestas y polémicas que afrontaron a lo largo de una rica historia.

Por ejemplo aquel del Nacional de 1972, en un 5-4 del Millonario en un partido considerado como “el mejor clásico de todos los tiempos”; o en 1997 cuando Maradona disputó su ultimo partido como profesional en la cancha de su eterno rival y encima con victoria.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Con el correr de las décadas, el club de Núñez estuvo más emparentado con el plano doméstico y el de La Boca con las competiciones internacionales. Claro, esa tendencia se fue modificando en el ultimo tiempo, con un partido que se metió en las páginas más ricas: la final de la Copa Libertadores 2018 que tuvo una insólita culminación en Madrid.

Así como la cercanía geográfica dio inicio a la rivalidad, puede decirse que la lejanía la agrandó.

En 1923, River abandonó La Boca y se mudó a la Recoleta para en 1938 establecerse definitivamente en Núñez. Construyó un estadio para 40 mil personas y por su ubicación, comenzó a ser más vinculado a la clase alta. Esa imagen se confirmó entre 1931 y 1932, cuando adquirió a Carlos Peucelle y Bernabé Ferreyra por cifras desorbitantes para la época, dando origen al apodo de Millonario.

/Inicio Código Embebido/

Construcción del Estadio Monumental, River Plate. Años 30. pic.twitter.com/LGvIHr3jlg — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) March 30, 2022

/Fin Código Embebido/

Boca no se movió de su barrio cercano al puerto, de inmigrantes, al lado del riachuelo e históricamente asociado a la clase trabajadora. Y así comenzó a crecer una rivalidad que ya trascendía lo futbolístico. Por un lado el club de la elite y la aristrocacia; por el otro, el del pueblo y el sacrificio.

Créase o no, esa imagen de River rico y Boca pobre se extendió al estilo de juego. River se caracterizó por tener un juego de galera y bastón. Para su gente, ganar es lo primero, pero tambièn importa el cómo hacerlo.

Boca se identifica con el sacrificio y la garra. “Boca, Boca, Boca… huevo, huevo, huevo…”, es un grito de Guerra que se escucha en la Bombonera. Y a diferencia del Millonario, en Boca ganar es lo único que importa. Es decir, ganar a lo Boca.

Es un choque de estilos e identidades, se juega en las calles, en los colegios y en los lugares de trabajo, impactando en el ánimo de la gente. Adrián Pigini, profesor y regente del Colegio Universitario de Periodismo dice que cada uno juega su partido y hace propio el éxito de su equipo.

Este domingo se jugará una nueva edición del superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, considerado por medios internacionales como uno de los espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir porque es más que un simple partido de 90 minutos.