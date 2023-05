Racismo: Valencia echará de por vida a los hinchas que discriminaron a Vinícius

Valencia comunicó en sus redes sociales este lunes que expulsará de por vida a los hinchas que emitieron gestos racistas contra el delantero brasileño de Real Madrid Vinícius Junior.

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr.



El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

El club informó que la policía ya identificó a uno de los asistentes al estadio Mestalla, responsable de gestos racistas e insultos al jugador, y que trabajan para confirmar "a otros posibles implicados".

"El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol y no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición", afirmó la institución "Che".

Si el racismo existe es porque se ha normalizado, como el estadio entero de Valencia gritando “mono” a Vinicius. Cero tolerancia a los repugnantes racistas. Cero tolerancia a los repugnantes clasistas pic.twitter.com/4mxKRHj0kl — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) May 21, 2023

En este sentido, el club advirtió que aplicará la "máxima severidad" y expulsará "de por vida" a los hinchas involucrados.

Valencia recordó que ya aplicó esta sanción en 2019 cuando un hincha hizo gestos y saludos fascistas al público de Arsenal de Inglaterra en el marco de un partido de la Liga de Europa.

Este domingo la estrella brasileña Vinícius Jr. le solicitó al árbitro que detuviera el partido por las agresiones recibidas desde las gradas del estadio Mestalla y, posteriormente, recibió la tarjeta roja tras verse involucrado en un altercado con el futbolista Hugo Duro.

Tras el hecho, el propio jugador repudió la situación en sus redes sociales y criticó a LaLiga, afirmando que en ese torneo "el racismo es normal".

"No era la primera vez ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas.

Y continuó: "Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".

"El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es @laliga", señaló en una historia de Instagram Vinícius.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti también se expresó tras el partido y también criticó el racismo y la decisión del árbitro de no suspender el partido.

En ese marco, argumentó: "Si un estadio grita mono a un jugador y el entrenador piensa en quitarlo por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Él no quería continuar y no me parece justo que él tenga que parar. Yo le dije que él no era el culpable sino la víctima. Además le sacan una tarjeta roja sin sentido. Tenemos un problema. La Liga tiene un problema".

Y concluyó: "Estos episodios de racismo tienen que parar el partido. Porque no es una persona que le grita mono, como ha pasado en muchos estadios, es un estadio que insulta a un jugador por racismo. Él está muy triste. Esto no puede pasar".

Carlo Ancelotti: “No quiero hablar de fútbol, quiero hablar de lo que ha pasado aquí”



“La Liga tiene un problema. No es una persona que le grita 'mono', es un estadio que insulta a un jugador por racismo”



Las cosas claras ante el racismo a Vinicius ????



pic.twitter.com/r0pQIXeYvR — ????? (@CocoExiliado) May 21, 2023

