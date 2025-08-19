Racing y Peñarol juegan un partidazo por un lugar en cuartos

FOTO: Racing y Peñarol se enfrentan en el "Cilindro".

Racing recibe a Peñarol de Uruguay en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1-0 en Montevideo.

El encuentro se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan mientras que el chileno Juan Lara está en el VAR.

A los 6 minutos del primer tiempo, el delantero Adrián Martínez puso el 1-0 de Racing sobre Peñarol.

A los 14 minutos, el defensor Nahuel Herrera convirtió el gol del empate de Peñarol ante Racing.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/