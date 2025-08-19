En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Racing y Peñarol juegan un partidazo por un lugar en cuartos

El partido tiene lugar en el estadio Presidente Perón desde las 21.30.

19/08/2025 | 21:46Redacción Cadena 3

FOTO: Racing y Peñarol se enfrentan en el "Cilindro".

Racing recibe a Peñarol de Uruguay en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1-0 en Montevideo.

El encuentro se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan mientras que el chileno Juan Lara está en el VAR.

A los 6 minutos del primer tiempo, el delantero Adrián Martínez puso el 1-0 de Racing sobre Peñarol.

A los 14 minutos, el defensor Nahuel Herrera convirtió el gol del empate de Peñarol ante Racing.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido juega Racing? Racing recibe a Peñarol en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién es el árbitro del encuentro? El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputará este martes a las 21.30 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El partido se jugará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

¿Por qué Racing necesita ganar por dos goles? Racing debe ganar por al menos dos goles para superar la eliminación tras perder 1-0 en la ida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho