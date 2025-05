Racing goleó a Colo Colo por 4 a 0 y clasificó a los octavos de final

Racing le ganó a Colo Colo de Chile por 4 a 0 en el partido que disputaron este miércoles, en el estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2025.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Adrián “Maravilla” Martínez, con un doblete a los 35 y 45 minutos de la primera parte, Santiago Solari, en cinco minutos de la segunda etapa, y Adrián Balboa, en el minuto 36 del complemento.

Además, el mediocampista chileno Arturo Vidal fue expulsado en la visita, a los 20 minutos del complemento, por hacer gestos a la hinchada cuando ya estaba amonestado.

Con el triunfo, el conjunto de Gustavo Costas alcanzó el primer puesto del grupo con 10 puntos y la clasificación asegurada, mientras que el equipo chileno es último con dos puntos y ya no tiene chances de pasar de ronda.

La “Academia” cerrará su participación en la fase de grupos recibiendo a Fortaleza de Brasil, el próximo jueves 29 de mayo a las 21:30 horas, en un partido que definirá el primer puesto de la zona. Colo Colo recibirá a Bucaramanga de Colombia en el mismo día y horario.

Colo Colo tuvo su primera llegada a los 13 minutos. Un gran contraataque colectivo habilitó al mediocampista argentino Claudio Aquino, quien controló de zurda en el costado izquierdo del área, enganchó y puso un pase al medio para la subida del delantero Javier Correa, cuyo disparo desde el área chica se fue alto.

En una ráfaga, Racing tuvo su primera situación de peligro y convirtió el primer gol de la noche. A los 34 minutos, el extremo Santiago Solari presionó alto y recuperó una pelota, que después filtró para el atacante Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero encaró y remató de zurda desde el borde del área, con un tiro que se desvió en un defensor, tomó altura y fue desviado por el arquero Brayan Cortés al córner.

Sólo un minuto después llegó el gol. Tras un córner, una gran jugada individual del lateral Gabriel Rojas por izquierda terminó en un centro atrás que fue enganchado de volea por Santiago Solari, para que “Maravilla” lo termine de empujar al gol sobre el segundo palo, a pocos metros del arco.

El conjunto de Jorge Almirón volvió a llegar con riesgo a los 40 minutos. Un desborde por derecha del extremo Lucas Cepeda terminó en un centro atrás, para el remate al primer palo del delantero Javier Correa, contenido por el arquero Gabriel Arias.

La segunda conquista llegó con tiempo cumplido. Un pase filtrado habilitó a Santiago Solari, que apareció por derecha y remató de primera. Su disparo fue desviado por Cortés, pero el rebote al medio fue empujado al gol, nuevamente, por el centrodelantero “Maravilla” Martínez.

Racing convirtió el triunfo en goleada a los cinco minutos de la segunda parte. Una nueva presión alta de Racing permitió que “Maravilla” avance por izquierda y ponga un centro buscapié para Santiago Solari, que remató buscando el primer palo y aprovechó el rebote del arquero Cortés para el tercer gol de la noche.

Tras algunos minutos de descanso con la pelota, el equipo de Costas convirtió el cuarto a los 36 minutos del complemento. Un cambio de frente habilitó al lateral Gabriel Rojas, que desbordó por izquierda a toda velocidad y puso un centro buscapié que fue empujado al gol por el delantero Adrián Balboa.

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marco Di Cesare; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Ramiro Degregorio. DT: Gustavo Costas.

Colo Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pávez, Arturo Vidal, Daniel Gutiérrez; Claudio Aquino, Javier Correa, Lucas Cepeda. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 35m. Adrián Martínez (R), 45m. Adrián Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 5m. Santiago Solari (R), 36m. Adrián Balboa (R).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Arturo Vidal expulsado (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Óscar Opazo por Daniel Gutiérrez (C), 11m. Cristian Zavala por Emiliano Amor (C); 23m. Luciano Vietto por Santiago Solari (R), Adrián Balboa por Adrián Martínez (R) y Facundo Mura por Gastón Martirena (R); 27m. Santiago Quirós por Nazareno Colombo (R); 31m. Tomás Alarcón por Claudio Aquino (C) y Vicente Pizarro por Esteban Pávez (C); 33m. Martín Barrios por Juan Nardoni (R).