Racing anunció de manera oficial a Marcos Rojo
El defensor llega tras rescindir su contrato con Boca. Firma con la "Academia" por un año.
10/08/2025 | 15:46Redacción Cadena 3
FOTO: Marcos Rojo se desvinculó de Boca el jueves.
Tras su polémica salida de Boca, Racing anunció de manera oficial al defensor central Marcos Rojo.
El central, con pasado en la selección argentina, llega a la "Academia" tras rescindir su contrato con el "Xeneize".
En Boca, Rojo había sido colgado tras la llegada de Miguel Ángel Russo por lo que buscaba su salida del club.
???????????? ???? ???????? ????— Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025
Marcos ya es jugador del ???????????? ????????????. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores pic.twitter.com/Fp7Pp6mKsy
El defensor fue anunciado por Racing en sus redes sociales con el escrito: "Marcos se copa. Marcos ya es jugador del primer grande".
El defensor central firma contrato con el equipo de Gustavo Costas por un año.
En Boca, Rojo jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo jugador de Racing?
El nuevo jugador de Racing es el defensor central Marcos Rojo.
¿Qué club dejó Marcos Rojo?
Marcos Rojo dejó Boca tras rescindir su contrato.
¿Cuánto tiempo firmó contrato Rojo con Racing?
Marcos Rojo firmó contrato con Racing por un año.
¿Cuántos títulos ganó Rojo en Boca?
Marcos Rojo ganó cuatro títulos durante su tiempo en Boca.
¿Quién era el entrenador de Boca que dejó a Rojo fuera del equipo?
El entrenador de Boca que dejó a Rojo fuera del equipo fue Miguel Ángel Russo.