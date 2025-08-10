Racing anunció de manera oficial a Marcos Rojo

FOTO: Marcos Rojo se desvinculó de Boca el jueves.

Tras su polémica salida de Boca, Racing anunció de manera oficial al defensor central Marcos Rojo.

El central, con pasado en la selección argentina, llega a la "Academia" tras rescindir su contrato con el "Xeneize".

En Boca, Rojo había sido colgado tras la llegada de Miguel Ángel Russo por lo que buscaba su salida del club.

Marcos ya es jugador del ???????????? ????????????. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores

El defensor fue anunciado por Racing en sus redes sociales con el escrito: "Marcos se copa. Marcos ya es jugador del primer grande".

El defensor central firma contrato con el equipo de Gustavo Costas por un año.

En Boca, Rojo jugó 119 partidos desde su llegada en febrero del 2021 y anotó nueve goles. Además ganó cuatro títulos: Copa Argentina en 2019/2020 (postergada por pandemia), Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina en 2022.