Qué dijo Jenni Hermoso en el comienzo del juicio contra Luis Rubiales

La futbolista Jenni Hermoso declaró este lunes en el juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y otro de coacción sobre ella, y aseguró que se sintió "violentada" por el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Me sentí violentada. Sentí que estaba fuera de contexto. Me estaba besando mi jefe y esto no debe ocurrir en ningún ámbito”, expresó Hermoso ante la Justicia española, que trata el polémico beso que recibió por parte Rubiales sin su consentimiento tras la obtención de la Copa del Mundo en la rama femenina.

"Nunca nadie nos informó del protocolo. Me sentí poco respetada, mancharon uno de los días más felices de mi vida", detalló la futbolista.

En este sentido, remarcó: "Lo echo un poco para atrás, el eleva las piernas y me agarra. En ese momento no escuché ni entendí nada. Cuando me puso las manos en las orejas me dio el beso en la boca".

“Nos abrazamos. Me dijo: hemos ganado este Mundial gracias a ti. Y lo siguiente fue el beso”, sostuvo sobre el incómodo momento que vivió.

Luego, la mediocampista confesó que tuvo contactos con Rubiales tras el episodio: "Me pidió por favor que le ayudara a hacer un video. Pero le dije que no. Me comentó que a su novia no le había molestado y me dijo que a los dos nos gustaba lo mismo”.

Sin embargo, detalló: "Sentí miedo de ir por la calle por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas de muerte, mensajes de todo tipo”.

Rubiales está acusado de un cargo de agresión sexual y otro de coacción por el incidente, que ocurrió durante las celebraciones por la victoria de España en la Copa Mundial Femenina en agosto de 2023.

Los fiscales piden una pena de dos años y medio de prisión para el expresidente de la RFEF, quien prestará declaraciones el 12 de febrero.