Messi y un duro recuerdo con la Selección: “Me putearon en todos los colores"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recordó una triste situación que le tocó atravesar durante la Copa América 2011.

En el programa de streaming “Dispuestos a todo”, que conduce su sobrino Tomás, Messi fue consultado sobre el insulto más ingenioso que recibió: “En la Copa América de 2011 en Argentina, cuando jugábamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y a toda la Selección, fue bastante duro. Me putearon en todos los colores”.

En aquella Copa América, la Selección igualó sin goles en la fase de grupos contra Colombia, en un partido muy pobre, y quedó eliminada en cuartos de final contra Uruguay en los penales. Ambos encuentros, en los que se vivió un clima muy tenso, se disputaron en la cancha de Colón de Santa Fe.

Durante la entrevista, el capitán de la Selección reveló que siempre compartió habitación con Sergio “Kun” Agüero durante las concentraciones, pero que desde su retiro duerme solo.

Actualmente en el Inter Miami, Messi también recordó cómo fue el inicio de su relación con Antonela Roccuzzo: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba ‘amigovios’. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto porque la comunicación era un poco más difícil que ahora”, y contó cómo fue el reencuentro: “A los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el Messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19 o 20 años ya nos pusimos de novios”.

Messi, que vivió gran parte de su vida afuera del país, confesó cuál es una de sus cuentas pendientes: “Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonela. Quiero poder visitarlo, porque tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco”.

Por último, habló sobre las costumbres argentinas y subrayó que “al truco se juega sin flor” y que en un buen asado lo que no puede faltar es “un helado de postre porque me gusta mucho lo dulce”.