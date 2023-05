Messi saludó a Busquets a través de la cuenta oficial del Barcelona

El crack rosarino Lionel Messi saludó hoy a su ex compañero Sergio Busquets, quien es homenajeado por Barcelona de España en su despedida, a través de un video publicado en la cuenta oficial del club catalán.

"Hola, Busi. Te pido disculpas por no estar en tu despedida, tu merecida despedida después de tantos años de haber dado tanto al club, y más que merecido que te vayas de esta manera", expresó Messi en el video que replicó Barcelona.

?? Leo Messi's video message to Sergio Busquets: pic.twitter.com/v5SbAX8VG6

"Fue un honor haber compartido tantos años con vos, dentro y fuera de la cancha. Te deseo lo mejor en lo que venga, tanto a vos como a tu familia. Te quiero mucho, nos estamos viendo, beso grande", agregó el capitán argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

El saludo de Messi fue uno de los tantos que recibió Busquets en el acto que se llevó a cabo en el mismísimo Camp Nou de Barcelona, con invitados especiales.

Busquets, de 34 años, anunció el pasado 10 de mayo su salida de Barcelona, después de 18 años y con 32 títulos en su haber.

El saludo de otras figuras:

?? Robert Lewandowski on Sergio Busquets: pic.twitter.com/RRhkY2mpPT

?? David Villa to Sergio Busquets: pic.twitter.com/g6X2vWN7fl

???? Luis Suárez to Sergio Busquets: pic.twitter.com/jvlUfAxgeG

?? From legend to legend: Andrés Iniesta's message to Sergio Busquets: pic.twitter.com/WkdsDV4tJk