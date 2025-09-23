En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Máxima expectativa: Racing y Vélez definen al primer semifinalista

La “Academia” y el “Fortín” cierran la llave de cuartos de final del certamen continental. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

23/09/2025 | 13:45Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Racing vs Vélez por la Copa Libertadores

Racing recibe a Vélez este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha en La Plata.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo juega?
Racing se enfrenta a Vélez en la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega?
El partido es el martes a las 19 horas.

¿Dónde se retransmite?
Por Fox Sports y Disney+, además de plataformas digitales.

¿Qué pasó en el partido de ida?
La ida terminó 1-0 a favor de Racing en Liniers.

¿Qué se juega en el partido?
El ganador avanzará a semifinales y enfrentará a Flamengo o Estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho