Máxima expectativa: Racing y Vélez definen al primer semifinalista

FOTO: Cómo ver en vivo Racing vs Vélez por la Copa Libertadores

Racing recibe a Vélez este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha en La Plata.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

