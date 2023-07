Mauricio Pochettino comenzó su nueva etapa como entrenador del Chelsea

El entrenador argentino Mauricio Pochettino dio por iniciada este lunes su etapa en el Chelsea con una visita al centro de entrenamiento del club, en tanto los jugadores continúan de vacaciones.

Tras ser oficializado por el club inglés en donde también milita el campeón del mundo Enzo Fernández, el reconocido DT santafesino estuvo por primera vez en su nuevo sitio de trabajo y ofreció una entrevista al sitio oficial del club que será publicada en los próximos días.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con los futbolistas aún de vacaciones tras una larga temporada, más el parate por Qatar 2022, Pochettino comenzará a trabajar junto con su cuerpo técnico en el armado del plantel para encarar la próxima Premier League, que para los "Blues" comenzará el 13 de agosto enfrentando a Liverpool.

Por el momento, el club londinense se encuentra reestructurando una plantilla, en donde además de la contratación del delantero senegalés Nicolás Jackson, figura de Villarreal de España, como su primer refuerzo, se confirmaron las importantes salidas de N’Golo Kanté, Edouard Mendy y Kalidou Koulibaly a la liga de Arabia Saudita. También se fueron el croata Mateo Kovacic (Manchester City), el alemán Kai Havertz (Arsenal) y Ruben Loftus-Cheek (Milan).

/Inicio Código Embebido/

This is where it starts. ??#WelcomePoch pic.twitter.com/scmF0ThuON