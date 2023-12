Lucas Beltrán contó que Boca le hizo una mejor oferta pero optó por River

El delantero Lucas Beltrán, de importante paso por River, confesó que fue tentado por Boca Juniors previamente a su arribo en "el Millonario", y explicó por qué descartó al "xeneize".

El oriundo de Córdoba surgió en Instituto y rápidamente comenzó a demostrar sus cualidades, lo que implicó sondeos de parte de varios clubes del fútbol argentino que no se lo terminaron llevando.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Cuando tenía 13 o 14 años tuve oportunidades para irme a Lanús y a Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para ir a otro lado”, señaló en una entrevista con Fox Sports.

En paralelo, Boca Juniors también puso atención en "el Vikingo", pero éste tomó la decisión de no incorporarse a las filas del club de La Ribera.

“La oferta que hacía Boca era más importante económicamente que la de River. Después vino 'el Millonario', me invitó al club a conocer las instalaciones, el colegio, la pensión y todo”, comentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En el momento en que llegué ahí y vi todas esas cosas, no pude dudar ni un segundo. Mi hermano me decía: ‘si te vas a Boca, no veo nunca más un partido tuyo’. A mí nunca se me había pasado por la cabeza ir a Boca. Vino River y no hizo falta pensarlo mucho”, explicó Beltrán, de familia fanática de "La Gloria" y simpatizante del "Millonario".

En River, Lucas mostró su mejor versión en las temporadas 2022-2023, que le valieron un pase al fútbol europeo de la mano de la Fiorentina por 25 millones de euros.