Liverpool venció al Leicester y acaricia la Premier League

Liverpool se impuso este domingo por 1-0 ante el Leicester City en un partido correspondiente a la trigésimo tercera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio King Power de Inglaterra y quedó al borde de quedarse con el título de liga.

El único gol del encuentro para los dirigidos por Arne Slot lo convirtió el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, a los 31 minutos del complemento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este triunfo, los “Reds” podrán gritar campeón si logran sumar de a tres en la siguiente jornada del torneo local ante Tottenham, el próximo domingo desde las 12:30 (hora argentina), ya que Arsenal no podría alcanzarlos matemáticamente.

Liverpool acumuló 79 puntos y lleva 13 puntos de diferencia con respecto a su perseguidor, con cinco fechas restantes (15 puntos posibles), por lo que una victoria frente al conjunto del argentino Cristian Romero sería determinante.

De esta manera, el mediocampista albiceleste Alexis Mac Allister, quien arrancó como titular ante Leicester, podría alzar un nuevo título el próximo fin de semana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los locales, dirigidos por Ruud van Nistelrooy y ya descendidos, lograron mantener la paridad en el resultado hasta el descanso, a pesar de las arremetidas de los visitantes para lograr abrir el marcador.

En el comienzo del encuentro, Mohamed Salah recibió un pase del colombiano Luis Díaz y definió con gran categoría, pero ambos palos le negaron al egipcio que estampe su firma en el resultado. Poco tiempo después, fue el poste izquierdo el que privó a Wilfred Ndidi, volante de los de azul, la oportunidad de adelantar a los suyos.

/Inicio Código Embebido/

This angle of the celebration ????? pic.twitter.com/baEI5gU8Pg