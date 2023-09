Lionel Messi y Julián Álvarez fueron nominados para los premios The Best

Lionel Messi y Julián Álvarez fueron nominados a los Premios The Best, que premia a los mejores jugadores del mundo de cada temporada.

A través del sitio oficial del galardón confirmaron que inició la votación para elegir a los jugadores, arqueros y entrenadores masculinos y femeninos más destacados del 2023.

Cabe tener en cuenta que los 12 futbolistas fueron nominados por su rendimiento desde el 19 de diciembre del 2022, día después de la final del Mundial de Qatar, al 20 agosto del presente año.

En ese marco, la votación está abierta hasta el viernes seis de octubre, y los encargados de sufragar son los capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo, ingresando acá.

Messi ganó la Ligue 1 2022-23 con el PSG y fue del equipo ideal del torneo, además de haber sido el máximo asistente de la competición en Francia. También marcó su gol número 100 con la Selección argentina.

Por su parte, Álvarez fue campeón de la Premier League 2022-23 con el Manchester City, sumado a la Copa de la Liga inglesa y la histórica consagración de la Champions League.

Además, la FIFA destacó que fue el primer jugador que ganó el Mundial y un triplete europeo en la misma temporada.

Todos los nominados

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozovic (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); Ilkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodri Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).

