Un vecino de Villa Domínico sale a la calle a diario para festejar el Mundial

Guillermo Ortiz es un empleado de comercio y vecino de Villa Domínico que sale a las calles todos los días para festejar el triunfo de la Selección argentina en Qatar. El vecino tiene 58 años y, todos los días, desde el 18 de diciembre de 2022, va por las calles a festejar y homenajear a los jugadores por el título del Mundial.

El hombre asegura que sale a festejar desde el debut ante Arabia Saudita, cuando el seleccionado albiceleste cayó 2-1. Pese a la derrota en ese partido, Guille lo festejó igual porque considera que a la Selección hay que alentarla en todo momento.

"Primero, trabajo. Después de llegar a casa, darles un beso a mis hijas y a mi señora, a las nueve de la noche me voy hasta las 10 a celebrar", explicó Guillermo en diálogo con Cadena 3.

Expresó que, el día de la derrota con Arabia, la gente lo observaba festejar en las calles como "un bicho raro", según sus palabras. "Nadie entendía lo que quería transmitir yo, que era toda la euforia, que íbamos a luchar por ganar, que era el último mundial de Messi. Cuando lo vi a Messi tomarse la cara, terminé el partido y salí, salí eufóricamente", recordó.

Sostuvo que en su familia lo apoyan permanentemente y asegura que este ritual lo realizará hasta el próximo Mundial de 2026. "Cuando me voy de vacaciones llevo la bandera, tengo un vídeo donde estoy en la costa con la bandera flameando todos los días, que le dije a mi señora que me filmara para que corroboran que es verdad", indicó.

Por otra parte, sostiene que su ritual no es cábala. "Es ser argentino. Somos argentinos, somos campeones del mundo, pero no es por el Mundial solamente. Porque somos argentinos, siempre luchamos para seguir y no paramos".

"Tengo 58 años. Lo vi al Diego, a Mario Alberto Kempes en 1978, 1986 y ahora lo veo a Messi. Para mí, como buen argentino, es un empate entre jugadores. Entre Maradona y Messi es un empate", finalizó.

Entrevista de Rodolfo Barili.