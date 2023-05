La dura crítica de Kempes a “Chiquito” Romero por los incidentes en el clásico

El ex delantero Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, criticó la actitud del arquero Sergio Romero en los incidentes que protagonizaron los jugadores de River y Boca en el final del superclásico que terminó 1 a 0 a favor del equipo dirigido por Martín Demichelis.

"¿Por qué Chiquito Romero, estando a 20, 25, 30 metros, tiene que salir despavorido? Yo no sé si es hincha de Boca, yo creo que sentirá la camiseta por el orgullo que es jugar en Boca, no voy a meterme en eso. Pero, simplemente, dejalo pasar", expresó el ex futbolista de Rosario Central, River y Valencia en diálogo con Olé.

Además, comentó que si los de Boca hubiesen sido los del gol en el final de un partido de tal calibre habrían actuado de la misma manera que Agustín Palavecino, quien le gritó en la cara a los "xeneizes", sobre todo a Nicolás Figal, el tanto de penal de Miguel Borja en el cierre del superclásico en el Monumental.

"Está clarísimo que lo que hizo el de River no está bien, ya no lo vamos a discutir. Pero que venga Romero para armar todo el revuelo que pasó, eso sí que es vergonzoso. Y más él, que jugó en la Selección y en equipos internacionales. Él tendría que ser el más tranquilo. ¿Qué quiso demostrar?", agregó el campeón del mundo.

Video: @DiarioOle