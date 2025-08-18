En vivo

Deportes

La AFA despidió a un árbitro por “atentar contra los valores del fútbol”

Fue luego de su polémico accionar durante un partido de la categoría Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario.

18/08/2025 | 18:47Redacción Cadena 3

FOTO: La AFA despidió a un árbitro por “atentar contra los valores del fútbol”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la suspensión y despido del árbitro Sebastián Solís, luego de su polémico accionar durante un partido de la categoría Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario.

La decisión fue tomada tras constatarse que el colegiado infringió seriamente su deber de impartir justicia y faltó al respeto a jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

En un comunicado oficial, la AFA explicó que Solís “atentó contra los valores del fútbol” y que su comportamiento no se condice con la investidura arbitral. La entidad destacó que el árbitro no solo no cumplió con sus responsabilidades dentro del campo de juego, sino que su actitud fue “lamentable” y generó un impacto negativo en las instituciones participantes del encuentro.

Como parte de la documentación del caso, la AFA compartió un video en el que se ve al árbitro alejándose de las jugadas, elongando en el medio del partido y, en un momento, aparentemente sacando un celular de su bolsillo. Las imágenes evidencian su desinterés por las acciones del juego y fueron decisivas para respaldar la medida disciplinaria.

A raíz de este episodio, Sebastián Solís queda inhabilitado para dirigir en cualquier categoría del fútbol argentino.

Hasta el momento, no se conocen los motivos que llevaron al árbitro a actuar de esta manera, mientras la AFA enfatizó que la sanción busca preservar los valores y la ética dentro del deporte.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Sebastián Solís? La AFA decidió suspender y despedir al árbitro por su conducta en un partido de Juveniles C.

¿Por qué fue despedido? Infringió seriamente su deber de impartir justicia y faltó al respeto en el encuentro.

¿Qué comportamiento mostró el árbitro? Se alejó de las jugadas y fue visto utilizando un celular durante el partido.

¿Qué sanción se le aplicó? Sebastián Solís queda inhabilitado para dirigir en cualquier categoría del fútbol argentino.

¿Cuál es el enfoque de la AFA? La sanción busca preservar los valores y la ética en el deporte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

