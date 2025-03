James Rodríguez aseguró que Colombia no ganó la Copa América por los árbitros

El mediocampista del Club León de México y de la selección de Colombia, James Rodríguez, aseguró que el equipo "Cafetero" no ganó la Copa América 2024 porque su par de Argentina fue favorecido en la final que ganó por 1-0.

El domingo 14 de julio, la selección colombiana llegó a su segunda final de Copa América y se tuvo que topar contra su par de Argentina en Miami donde terminó cayendo 1-0 en el tiempo extra con el gol de Lautaro Martínez.

????- ???? @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”.



?? Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Con este resultado, el equipo cafetero perdió la oportunidad de repetir lo conseguido en la edición de 2001 cuando salió campeón en su país ante México. El capitán y figura destacada del equipo, James Rodríguez, se refirió a aquel partido y no se guardó nada: “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas, creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”.

“Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente. No digo que no merecían ganar, pero muchas cosas influyeron en nuestro resultado” añadió el actual futbolista del Club León de México y con pasado en el Real Madrid de España.

