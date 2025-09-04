Independiente, descalificado: la sanción de Conmebol por los graves incidentes

El escándalo desatado el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, tuvo graves consecuencias deportivas y disciplinarias.

La Conmebol, tras una audiencia en su sede de Luque, Paraguay, decidió descalificar a Independiente del torneo, responsabilizando al club local por la falta de garantías de seguridad que derivó en la cancelación del encuentro, que iba 1-1 (2-1 en el global a favor de la U).

Los incidentes comenzaron cuando unos 3.000 hinchas chilenos, ubicados en la tribuna Pavoni Alta, arrojaron objetos contundentes, incluyendo butacas y bombas de estruendo, hacia los hinchas locales en la tribuna inferior.

La situación escaló cuando barras bravas de Independiente irrumpieron en el sector visitante, desatando una batalla campal que dejó al menos 19 heridos, uno en estado grave, y 111 detenidos, mayormente chilenos.

La inacción policial y la deficiente organización del operativo de seguridad, que contó con 650 efectivos y 150 agentes privados, fueron señaladas como factores clave del caos.

En la audiencia en Luque, dirigentes de ambos clubes, encabezados por Néstor Grindetti (Independiente) y Michael Clark (Universidad de Chile), presentaron sus descargos.

“Todo el mundo sabe lo que viene diciendo cada una de las partes y no hubo nada nuevo. Nosotros pudimos reiterar nuestra verdad”, afirmó Grindetti, mientras Clark expresó: “Estamos tranquilos. Expusimos nuestros argumentos de forma clara”.

La U argumentó que la responsabilidad recae en el club local, citando antecedentes como la sanción a Colo Colo este año por incidentes similares.

La Conmebol, fiel a su criterio de responsabilizar al organizador, optó por descalificar a Independiente, permitiendo a Universidad de Chile avanzar a cuartos de final contra Alianza Lima.

Además, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) impuso sanciones: prohibió el ingreso de hinchas de la U a estadios de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2027 y aplicó derecho de admisión por tiempo indeterminado a 41 barras de Independiente identificados por las agresiones.

El fallo también indica la prohibición de la concurrencia de hinchas del club de Avellaneda a los próximos siete partidos como como local y los siguientes siete encuentros como visitante en torneos continentales.

El fallo de la Conmebol

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol,

RESUELVE

1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) y del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones:

1.1. DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

1.2. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL.